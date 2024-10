Dia das Crianças: Violúdico é uma das atrações gratuitas espalhadas pela cidade - Divulgação

Publicado 10/10/2024 17:33

Niterói - A Prefeitura preparou atrações para a criançada no Dia das Crianças, comemorado no próximo sábado (12). A programação é variada e acontece em diversos pontos da cidade. Seja na Zona Norte, Zona Sul ou Região Oceânica, tem opções de atividades gratuitas para todos os gostos.



No Fonseca, a Casa Aprendiz Musical Anibal Bragança fará uma festa com os alunos, responsáveis e colaboradores, das 9h às 12h. O evento é aberto à família e inclui música, brincadeiras, brinquedos como escorrega e totó, comidinhas deliciosas e muita diversão.



Ainda no sábado, quem estiver pela região do Engenho do Mato poderá curtir as atrações do Parque Rural de Niterói que será palco de uma grande festa para crianças de até 14 anos com uma tarde repleta de atividades, brincadeiras e muita diversão, a partir das 12h30. A programação inclui uma série de atrações pensadas especialmente para o público infantil com destaque para a apresentação do grupo Violúdico, que promete encantar os participantes com sua performance interativa. Além disso, haverá uma estação de lanches gratuitos, onde as crianças recebem bilhetes na entrada para garantir a sua alimentação ao longo da tarde, e ainda batalha de Tik Tok, brinquedos ao ar livre, personagens vivos, área baby entre outros.



A Ilha do Tibau, em Piratininga, também estará aberta para os pequenos. Das 9h às 13h, é possível participar de muitas atividades esportivas com torneios de vôlei e futebol, além de brincadeiras no pula-pula, circuito, tobogã, guerra de cotonete e espaço com recreação. O evento é organizado pela Regional Oceânica e envolve vários projetos como o Núcleo Avançado de Sustentabilidade, Cultura e Esporte (Nasce), Proceff, Caixa Mágica e Mar Azul.



As comemorações não param no sábado. Do dia 15 ao dia 19, e no dia 26, será celebrada a Semana das Crianças no Museu Janete Costa. Na terça-feira (15), às 10h30, o “Ecojogo - Tartaruga Marinha” estará disponível para os pequenos se juntarem e montarem suas peças. Para isso, uma tartaruga de aproximadamente 1 metro quadrado foi feita em “pedaços” para se encaixarem com um enorme quebra-cabeça. Além da montagem, os pequenos também poderão responder a perguntas sobre a vida do bichinho.



No mesmo dia, na parte da tarde, com início às 14h, será a vez de “As aventuras do porco porcaria”, uma contação de história teatralizada que traz, de forma divertida, lúdica e informativa, a história do Porquinho Porcaria que foge do chiqueiro onde vive com sua família, pois não aguenta mais viver na sujeira, não se conforma só por ser porco, ter que ser sinônimo de sujo. A discussão gira todo tempo em torno de hábitos de higiene e com o bom convívio em família e também traz a conscientização dos hábitos de higiene e alimentares, com a premissa de educar divertindo.



A programação da Semana das Crianças no Museu continua e, na quarta (16), a “A arte do Brincar” começa às 14h, e vai explorar jogos, brincadeiras e outras atividades sensoriais que estimulam a inteligência, ajudam na criatividade e permitem que as crianças aprendam mais e melhor.



Na quinta-feira (17), “Cada Cientista, Uma História Ciência e Arte no Museu Janete Costa“terá início às 14h. Nessa contação de história, a contadora de histórias Cookie juntamente com a Companhia de Teatro Ciência Encenada fala sobre a vida e curiosidades de Nise da Silveira, uma médica psiquiatra brasileira que foi considerada a pioneira na utilização de tratamentos humanizados para pacientes com transtornos mentais. Com muita diversão e conversa, as crianças são convidadas a refletir sobre a saúde mental e é claro, como os animais podem ajudar na melhoria da nossa saúde. Ao final, terá uma incrível atividade de pintura e confecção de uma máscara de gato. No mesmo dia, às 15h, terá o show de mágica, humor, ilusionismo e incentivo à leitura “O Mágico Libertador de Livros “, onde alguns livros serão perdidos antes da atividade e, após encontrados, virão com um pedido especial de que novamente sejam perdidos em algum local público para que todos os envolvidos na atividade participem da ação de libertação de livros.

“Brincadeira com Bambolês! “ será a atividade da sexta, dia 18, às 14h. O encontro propõe um gira-gira com toda a liberdade que proporciona a prática com o bambolê onde serão apresentados truques, movimentos e brincadeiras, conectando gerações de pessoas que se divertem com o apetrecho.



O sábado (19), chega com a proposta de um dia chamado de Arte Popular para Crianças. Às 11h, haverá “Contação de histórias com Joselene”. Depois, no horário de 13h30, será a vez da “Oficina de Pintura Facial – O Bicho Tá Virando Arte”, onde os participantes poderão se transformar em animais da fauna brasileira, com inspiração na exposição "O Bicho Tá Pegando". Às 15h30, haverá o encontro “Quilombim Oloraiê” que vai conectar as crianças com os valores civilizatórios afro-brasileiros, num verdadeiro movimento de aquilombamento com atividades de contação de histórias, brincadeiras coletivas e recreação com perna de pau.



Ainda em celebração ao mês das crianças, o Museu Janete Costa traz a atração Glorinha e Renato em Músicas e Livros Fantásticos que combina música e literatura, no dia 26 de outubro, a partir das 11h. O projeto busca resgatar a conexão com livros físicos, incentivando crianças e pré-adolescentes a se afastarem um pouco das telas e a desenvolverem criatividade e imaginação.

Também no dia 18 de outubro, às 14h, terá um Dia das Crianças com Lekolé, um grupo de teatro musical infantil e entretenimento, no Solar do Jambeiro. A proposta é levar às crianças elementos teatrais e musicais, diversão, arte, fantasia e estímulos, em apresentações que incluem música ao vivo, performances teatrais, roda de ciranda, contação de histórias, teatro de fantoches, misturando alegria e interatividade



Dia das Crianças



O Dia das Crianças é comemorado, no Brasil, em 12 de outubro. A data foi instituída em 1924, por meio do decreto nº 4.867, de 5 de novembro de 1924, e remete a realização do Congresso Sul-Americano da Criança, do ano anterior, que reuniu estudiosos de infância e políticos de vários países para debater pautas sobre questões educacionais, alimentares e de desenvolvimento. No mesmo dia também se comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida.



Serviço:



Atividades gratuitas para o Dia das Crianças em Niterói





Casa Aprendiz Musical Anibal Bragança

Endereço: Rua Antônio Silva, nº 42, no Fonseca.





Parque Rural de Niterói

Endereço: Rua São Sebastião, s/n





Ilha do Tibau

Endereço: Av. do Forte - Piratininga





Museu Janete Costa de Arte Popular

Endereço: R. Pres. Domiciano, 178 - Ingá





Solar do Jambeiro

Endereço: R. Pres. Domiciano, 195 - Ingá