O Mago das Megabolhas: em cartaz no Teatro da AMF, em IcaraíDivulgação

Publicado 11/10/2024 23:15

Niterói - Uma viagem ao mundo da fantasia! Essa é a proposta do espetáculo “O Mago das Megabolhas”, que desembarca em Niterói sua turnê nacional no dia 13 de outubro, domingo, às 20h, no Teatro Eduardo Kraichete, em Icaraí.

Sob o comando do talentoso Mago Doriswoldo, o público é transportado para um universo onde as bolhas de sabão se tornam protagonistas de uma performance encantadora e inesquecível.



Com apresentações aclamadas por todo o Brasil e estendendo seu sucesso ao Uruguai e Paraguai, “O Mago das Megabolhas”, também conhecido como “El Mago de Las Megaburbujas”, promete maravilhar espectadores de todas as idades. Neste show único, Doriswoldo não apenas manipula as bolhas com maestria, mas também as combina com elementos de malabarismo e interação direta com a plateia. As bolhas, que variam das pequenas e delicadas até as gigantescas e imponentes, desafiam as leis da física ao flutuar e dançar pelo palco, criando um ambiente de pura magia.

Para tornar a experiência ainda mais fascinante, o Mago Doriswoldo impressiona com malabares utilizando objetos inusitados e apresenta esquete emocionante ao lado do carismático Boneco Jenisvaldo. Neste momento de surpresa e humor, Doriswoldo estoura uma bolha gigante com seu poderoso Látigo mágico, arrancando risadas e aplausos da plateia.





SERVIÇO:



Local: Teatro Eduardo Kraichete – Avenida Roberto Silveira,123, Icaraí, Niterói – RJ

Dia e hora: 13 de outubro, domingo, às 20h

Local: Teatro Eduardo Kraichete – Avenida Roberto Silveira,123, Icaraí, Niterói – RJ

Dia e hora: 13 de outubro, domingo, às 20h

Ingressos: de R$ 40 a R$ 80, vendas pelo site https://bileto.sympla.com.br/event/98318/d/278606