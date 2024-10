Leandro, o mágico: apresentação gratuita na Praia de Icaraí - Divulgação

Publicado 11/10/2024 23:05

Niterói - O Luauzinho deste domingo, 13 de outubro, recebe Leandro, o Mágico, com o espetáculo ‘O Mágico Libertador de Livros’. A criançada terá uma tarde de muito ilusionismo, incentivo a leitura e brincadeiras.

Leandro apresenta um show de mágica, humor, ilusionismo e incentivo à leitura. Uma apresentação que magicamente começa antes mesmo do seu início, pois são propositadamente perdidos pelo mágico, antes e no local do espetáculo de 50 a 10 livros infantis de diferentes títulos e autores. Todos têm um pedido em comum, para que sejam lidos, depois novamente perdidos em algum local público para que outros também possam achar e ter a chance de desfrutar do prazer da leitura. E assim atuarem todos nesta legítima ação de libertação de livros.

SERVIÇO

Evento: Leandro, o Mágico | Luauzinho

Data: 13 de outubro

Horário: 16h

Local: Praia de Icaraí (na altura da rua Miguel de Frias)