Presidente Lula e Rodrigo Neves: encontro em Brasília e apoio a projetos de NiteróiReprodução

Publicado 11/10/2024 12:07

Niterói - Candidato a prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT) foi a Brasília e teve encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira (10). Trouxe na bagagem um pacote de parcerias que fará entre o governo federal e o município de Niterói, caso seja eleito. Entre as propostas, estão a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na cidade, a possibilidade de um centro de formação do Instituto Militar de Engenharia (IME) no Centro de Niterói, contribuindo com o projeto de Neves de tornar a região central em um hub de tecnologia.

Rodrigo Neves também conseguiu apoio federal para algumas das principais propostas de campanha: a implantação do Cartão Saúde, com o Ministério da Saúde, e investimentos para a construção dos Super Centros de Saúde de Especialidades e Exames, para descentralizar e melhorar acesso a exames e consultas com especialistas em todas regiões da cidade.

Lula ainda mostrou disposição para investir nos programas “Vida Nova no Morro” e “Arquiteto de família”, que Rodrigo pretende transformar em exemplo no país para melhorias habitacionais nas comunidades de Niterói.