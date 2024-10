Ballet Jovem de Niterói: apresentação no Teatro Popular Oscar Niemeyer - Giovana Figueiró

Publicado 11/10/2024 23:36

Niterói - O Ballet Jovem de Niterói completou dois anos de resistência do projeto no último mês de agosto de 2024. Para comemorar, reunirá grupos e academias convidados, como a Cia Arte dos Pés, que juntos celebrarão no dia 17 de outubro de 2024, às 20h, no Teatro Popular Oscar Niemeyer mais um ano de parceria entre a diretora Natalia Valdannini, seu Studio Arte dos Pés, Secretaria Municipal das Culturas, Fundação de Arte de Niterói e Coordenarão de Educação e Cultura da Fundação Municipal de Educação da cidade de Niterói.



SOBRE O BALLET JOVEM DE NITERÓI



O grupo infanto-juvenil de dança, tem parceria com escolas municipais da cidade de Niterói e realiza audições dentro das mesmas para escolher os bailarinos e bailarinas participantes. O BJN recebe alunos com idades entre 8 e 10 anos e seu perfil é manter o aluno num período de formação de até 9 anos de estudo, onde o objetivo principal é a profissionalização. O BJN é o único grupo semi-profissional de dança a representar oficialmente a cidade de Niterói no Brasil e exterior.



O EVENTO



O espetáculo Gala Ballet Jovem de Niterói & Convidados é beneficente e todo o valor arrecadado na venda de ingressos será revertido como recursos para manutenção do Ballet Jovem de Niterói. Os ingressos serão vendidos a R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada) na bilheteria do Teatro ou pela plataforma SYMPLA.



SERVIÇO:



Gala Ballet Jovem de Niterói & Convidados

Dia 17 de outubro

às 20h

Teatro Popular Oscar Niemeyer

Ingressos R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia entrada) - bilheteria do Teatro ou aplicativo SYMPLA