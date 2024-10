Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho: 70 anos de funcionamento - Bruno Eduardo Alves

Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho: 70 anos de funcionamento Bruno Eduardo Alves

Publicado 12/10/2024 00:07

Niterói – O Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, completa 70 anos de funcionamento e, como parte das comemorações, a equipe da Pedagogia Hospitalar preparou diversas brincadeiras lúdicas para a criançada, nesta sexta-feira (11). O hospital pertence a rede de atenção da Prefeitura de Niterói e é gerido pela Secretaria Municipal de Saúde. A unidade realiza uma média de 5.100 atendimentos mensais na emergência e já teve cerca de 50 mil crianças atendidas no hospital só este ano.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve na celebração dos 70 anos da unidade de saúde.



“Hoje quero fazer um agradecimento especial a todos que estão aqui no dia dessa celebração de 70 anos de uma instituição pública. Não é à toa que vimos muita gente expressando emoção por trabalhar nesse hospital. Nós, que optamos por trabalhar no setor público, nunca fomos enganados das dificuldades que teríamos, mas também nunca esmorecemos. O Getulinho tem uma história linda com gerações de profissionais que buscaram essa excelência e se dedicaram muito para que ele tivesse a reputação e o reconhecimento que tem hoje”, destacou o prefeito.



Referência em atendimento de pediatria, o Getulinho funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, na emergência desde 2013. O hospital realiza por mês cerca de 980 consultas ambulatoriais e uma média de 155 internações. O ambulatório oferta consultas nas especialidades de alergia, ⁠cardiologia, ⁠cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, dermatologia, ⁠endocrinologia, follow up das crianças internadas (Pediatria), ⁠hematologia, neurologia, nefrologia, ortopedia, ⁠otorrinolaringologia e ⁠pneumonia.



“É muito importante marcar esses 70 anos de história do Getulinho. Ficamos muito orgulhosos de estar aqui e dizer que os profissionais trabalham com paixão. Todo mundo sabe que no Getulinho o atendimento é diferente. O hospital é uma referência que está dentro de uma rede de urgência e emergência da região metropolitana II. Mais da metade dos atendimentos aqui, sobretudo na sazonalidade, são de pacientes de fora de Niterói que buscam o Getulinho para ser atendidos porque procuram um bom atendimento com profissionais capacitados e que oferecem um bom serviço para a população”, disse a secretária e presidente da Fundação Municipal de Saúde, Anamaria Schneider.



O Getulinho conta com uma estrutura com Centro Cirúrgico, que possui a estrutura necessária para a realização de cirurgias pediátricas. Atualmente realiza procedimentos nas especialidades de otorrinolaringologia, ortopedia, plástica e geral com mais de 19 tipos diferentes tipos de cirurgias eletivas. Os médicos especialistas que fazem o ambulatório, também são responsáveis pelo parecer dos pacientes internados na unidade. O hospital, além de realizar exames e procedimentos de apoio diagnóstico para pacientes internados, também oferece exames diagnósticos para a Rede de Atenção à Saúde (RAS), como ecocardiograma, radiologia, ultrassonografia, eletrocardiograma e eletroencefalograma.



A equipe é multiprofissional, composta por médicos pediatras, intensivistas e especialistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, técnicos de aparelho gessado e de radiologia, lactaristas, além da equipe de apoio administrativo, ouvidoria, engenharia clínica, manutenção predial e serviços gerais. A diretora da unidade, Elaine López, contou sobre a experiência de ter ficado a frente do hospital nos últimos anos, incluindo o período da pandemia da Covid-19.



“É uma alegria enorme estar aqui e ver a carinha de cada um de vocês que está hoje no Getulinho e que ajudou a construir a história desse hospital. Muito obrigada a todos vocês que, em algum momento, coordenaram e lideraram essa equipe que vem se renovando a cada ano, mas mantém sua essência”, disse.



Além das especialidades médicas, a unidade oferece também o serviço de Pedagogia Hospitalar – profissionais que desenvolvem ações educacionais com crianças e adolescentes internados, além de grupos de voluntários e de “Contadores de Histórias”.



O Getulinho representa importante campo de formação profissional para nível técnico, de graduação e pós-graduação. Exemplo dessa parceria são os cursos de medicina e enfermagem da UFF, pós-graduação em medicina pediátrica da PUC-Rio. Também participa de pesquisas locais e nacionais importantes na sua área de atuação.



Participaram da celebração dos 70 anos do Getulinho a vice-presidente de Atenção Coletiva e Ambulatorial da Família, Maria Célia Vasconcellos, ex-diretores da unidade, funcionários, familiares de pacientes, alguns representantes da gestão executiva e do legislativo municipal.



Histórico

O Getulinho foi inaugurado em 29 de setembro de 1954 e, de acordo com registro histórico, o hospital surgiu como o primeiro local especializado em atendimento pediátrico no Estado do Rio de Janeiro, seguindo até hoje como referência na especialidade. O Getulinho foi idealizado por Alzira Vargas e foi batizado em homenagem ao filho do ex-presidente do Brasil, Getúlio Vargas, que faleceu ainda jovem, aos 23 anos de idade, devido à paralisia infantil.



O Hospital foi municipalizado em 1992. Apesar de ser o único hospital especializado em atendimento pediátrico para Niterói, São Gonçalo e adjacências, teve a emergência fechada em 2011 por falta de condições de funcionamento. Em 2013, depois de dois anos parada, a emergência do Getulinho foi reaberta pela Prefeitura.