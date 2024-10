Dia do Cabelo Maluco: grande atração entre as brincadeiras da Semana da Criança nas escolas - Divulgação

Publicado 12/10/2024 00:01

Niterói - A Semana da Criança agitou as escolas da Rede Municipal de Niterói com uma programação especial. As unidades receberam apresentações culturais, musicais, lanches divertidos, brincadeiras e atividades para a diversão e aprendizado da criançada. Um dos grandes destaques foi o "Dia do Cabelo Maluco", que é quando as estudantes vão para a aula com penteados inusitados, coloridos e criativos.

Na Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Lizete Fernandes Maciel, em Piratininga, os estudantes aderiram à brincadeira e os responsáveis não pouparam esforços para colocar as ideias das crianças em prática. Na turma GREI 5A, a pequena Luíza Coelho, de 5 anos, veio com um figurino de princesa e um donuts no cabelo.

“Eu vejo como um momento de formação da memória afetiva. Ela acordou cedo e cheia de expectativa”, contou a professora Elisa Coelho, mãe de Luíza. “Gostei de participar, foi muito legal. Ano que vem vou fazer um coelhinho”, complementou Luíza. Já o estudante Davi Ferreira fez sucesso com um lagarto na cabeça. “Escolhi o lagarto e os meus pais ajudaram. Cada um veio com um cabelo diferente e foi muito divertido”, falou Davi. “A brincadeira mexeu com a garotada e fez com que eles esquecessem a tela do celular. Eu curti ajudando meu filho a se preparar”, ressaltou o seu pai, Hugo Ferreira.

A programação da Semana da Criança também incluiu apresentações culturais. A Escola Municipal Altivo Cesar, no Barreto, contou com o espetáculo do Mágico Patrick, que divertiu a garotada e encantou com truques de mágica e experimentos utilizando Química, Física e Matemática. As alunas Evelin Vitória, do 6º ano, e Vitória da Silva, do 7º ano, curtiram bastante a apresentação. “Não gosto muito de matemática, mas hoje eu vi como ela está presente na nossa vida. Eu gosto de Ciências e adorei os experimentos que ele fez”, disse Evelin. “Nunca pensei que aquilo que estudamos em sala, pudesse ser visto de uma forma tão divertida. Achei as mágicas incríveis”, contou Vitória.

Já a Escola Municipal Professora Maria Felisberta, na Engenhoca, recebeu a visita da escritora Débora Moreno. Ex-catadora de latinhas, ela se apresentou acompanhada pelos bonecos de fantoche Tobias e Lolita, contou diversas histórias baseadas nos seus livros e conversou com a garotada. “Trazer atividades que incentivem a leitura, a arte significa garantir um repertório cultural significativo para os alunos” afirmou a diretora-adjunta da unidade, Alessandra Santos.

Além destas, outras unidades da Rede Municipal receberam apresentações de produtores culturais da cidade, como os grupos Lekolé e Violúdico, a atriz e escritora Dani Fritzen, a cantora, atriz e escritora Mona Vilardo, entre outros.

As cozinhas escolares também prepararam um cardápio especial para a semana, com lanches divertidos sugeridos pela equipe de Nutrição da Secretaria e Fundação Municipal de Educação. As unidades receberam um e-book com ideias utilizando alimentos naturais, cortes divertidos de frutas, sucos diferenciados, bolos e tortas saudáveis, entre outras opções nutritivas e adequadas ao desenvolvimento das crianças.