Carnaval Niterói 2025: ordem dos desfiles é definidaDivulgação

Publicado 12/10/2024 00:34

Niterói - A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) fez o sorteio da ordem dos Desfiles do Carnaval de Niterói 2025 com as presenças de membros da Comissão de Carnaval, os presidentes das Agremiações dos Grupos A, B, e C, e cerca de 60 sambistas, na noite desta quinta-feira (10/10), no auditório do Centro de Atendimento ao Turista- CAT- Caminho Niemeyer, onde fica também a passarela do samba da cidade.



O sorteio aconteceu depois de lido e aprovado o Regulamento do Carnaval Niterói 2025. O Presidente da Neltur, André Bento, abriu a reunião destacando a importância e o crescente avanço de todo o processo de construção da maior festa popular de Niterói.



"Niterói tem o segundo maior Carnaval do Estado e fico muito contente de estar participando deste processo de crescimento e desenvolvimento do Carnaval de Niterói. Estamos realizando Seminários e Workshops para apoiar todos os profissionais das agremiações que desfilam na cidade, assim todos têm essa oportunidade de se adequarem a Lei do Carnaval, podendo mostrar a cada ano um desfile ainda melhor. Nós do poder público de Niterói, juntamente de todas agremiações temos o intuito de ver o Carnaval de Niterói sempre em destaque, melhorando sempre, daí a importância dessa construção junta, sempre primando não só pela beleza do espetáculo dos Desfiles, do Caminho Niemeyer, mas principalmente trabalhando por uma profissionalização com lisura e transparência em todo este processo de construção dos Desfiles no Caminho Niemeyer", ressaltou Bento.



ORDEM DOS DESFILES DO CARNAVAL NITERÓI 2025



Grupo C

1a- Bem Amado

2a- Cacique da São José

3a- Balanço do Fonseca

4a- Galo de Ouro



GRUPO B



1a- Tá Rindo Por Quê?

2a- Mocidade Independente de Icaraí

3a - Banda Batistão

4a- Paraíso do Bonfim

5a- Combinado do Amor

6a- Garra de Ouro

7a- Sabiá

8a- Unidos do Sacramento



GRUPO A

1a- Império de Charitas

2a- Alegria da Zona Norte

3a- Império de Araribóia

4a- Magnólia Brasil

5a- Unidos da Região Oceânica

6a- Folia do Viradouro

7a- Souza Soares

8a- Experimenta da Ilha da Conceição