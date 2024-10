Iluminação de LED: nova etapa de instalação das luminárias começa na próxima segunda-feira - Alex Ramos

Publicado 12/10/2024 00:21

Niterói – A cidade de Niterói vai iniciar, na próxima segunda-feira (14), mais uma etapa do trabalho de implantação de iluminação em LED. O anúncio foi feito pelo prefeito Axel Grael, nesta sexta-feira (11), após reunião com o secretário municipal de Conservação e Serviços Públicos, Ricardo Lanzelotti, e com o secretário executivo, André Diniz, no Solar do Jambeiro.



A instalação das novas luminárias vai começar no Centro da cidade (Avenida Amaral Peixoto; Avenida Visconde do Rio Branco; Rua São João; Rua São Pedro; Rua Marquês de Caxias; Rua Maestro Felício Toledo; Rua da Conceição e Rua Barão do Amazonas); na orla de Piratininga; em ruas remanescentes de São Francisco; e nas comunidades do Caniçal e Bonsucesso, na Região Oceânica. A iluminação em LED já beneficia cerca de 303 mil pessoas em Niterói, cerca de 61% da população da cidade.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que o cronograma de implantação da iluminação em LED segue a todo vapor.

“Estamos trabalhando intensamente para implantar a iluminação em LED em toda a cidade. Já concluímos o trabalho, por exemplo, em Icaraí e em grande parte de São Francisco e do Fonseca. Priorizamos Na segunda-feira (14), vamos começar uma nova etapa com foco no Centro, em São Francisco, nas ruas que ainda não foram contempladas, e em Piratininga. A previsão é de que, em um ano, toda a iluminação pública seja em LED”, afirmou Axel Grael.



As luminárias em LED têm 180 watts contra 2500 watts das lâmpadas convencionais. As novas luminárias são mais econômicas e garantem uma operação com maior estabilidade. Elas têm uma durabilidade maior e reduzem os custos de manutenção.