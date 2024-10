Rodrigo Neves: agradecimento pela votação aos moradores da Engenhoca - Divulgação

Rodrigo Neves: agradecimento pela votação aos moradores da EngenhocaDivulgação

Publicado 14/10/2024 11:25

Niterói - A manhã de domingo (13.10) do candidato a prefeito de Niterói foi no Caramujo, na Zona Norte da cidade, para agradecer à população a expressiva vitória que teve no primeiro turno na região. Rodrigo fez uma caminhada pelo bairro onde conversou e foi saudado pelos moradores.



“Eu queria agradecer mais uma vez ao povo do Caramujo, porque se dependesse de vocês eu teria sido eleito no primeiro turno”, disse Rodrigo.



Na sequência, Rodrigo participou de uma longa ‘correata’ que partiu do Fonseca, passando também pelos bairros do Viçoso, Ititioca, Atalaia, Largo da Batalha e Sapê, finalizando em frente ao campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que se instalou em Niterói no período em que Rodrigo era prefeito. O prefeito de Maricá, Fabiano Horta; a deputada Verônica Lima, os vereadores eleitos Andrigo, Zaff, Pipico, entre outras lideranças acompanharam Rodrigo durante a ‘correata’.



“Meus avós tiveram 14 filhos no Fonseca. Esse é o bairro onde eu nasci e fui criado. Se dependesse do Fonseca, eu também estava eleito no primeiro turno. Eu cuidei com amor de Niterói; protegi a cidade na pandemia, quando as pessoas mais precisavam; fiz o horto do Fonseca; reabri o Getulinho, obras de encostas e fiz muitas escolas nessa região”, lembrou Rodrigo.



O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, ressaltou a referência de gestão de Rodrigo Neves. “Rodrigo é preparado, é completo, tem legado, excelentes propostas e tem compromisso com a vida do município. Essa é uma cidade democrática, que constrói futuro e Rodrigo representa o avanço e a excelência em gestão”, afirmou Horta.



Rodrigo disse que, na próxima gestão, vai avançar nas realizações pela Região. Entre os investimentos previstos, estão a modernização da Alameda São Boaventura com novas calçadas, melhoria nas estações de ônibus e iluminação; o novo terminal rodoviário do Caramujo; a contratação de médicos; a ampliação da Moeda Araribóia e o programa Vida Nova no Morro, que vai ajudar as pessoas a construir banheiro, reformar, rebocar e pintar suas casas, gerando empregos, mais conforto e dignidade para as famílias. Outro projeto de prioritário para a região é a construção de um super centro de saúde de especialidades e exames.



“Um dos meus primeiros atos como prefeito, será a contratação imediata de mais 200 médicos, para agilizar os atendimentos nos postos ou nas clínicas de saúde da família. Também vou incluir idosos que recebem o BPC e todas as mães atípicas como beneficiárias da moeda Arariboia”, afirmou o trabalhista.



AGRADECIMENTO NA ENGENHOCA

No sábado (12.10), Rodrigo Neves fez uma longa caminhada, seguida de ‘correata’, pela Engenhoca, Barreto, Bento Pestana e Baldeador, na Zona Norte, em agradecimento pela votação expressiva do primeiro turno nesses locais.



O candidato falou sobre algumas de suas principais entregas na região, como a Cidade da Ordem Pública, instalada num quartel abandonado e lembrou também que em sua gestão trouxe para Niterói a primeira unidade do Colégio Pedro II a ser instalada fora do Rio de Janeiro.