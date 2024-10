Theatro Municipal de Niterói: Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino com preços populares - Divulgação

Publicado 14/10/2024 11:11

Niterói - Formada em 1995 a partir da inclusão de seu projeto na ONG Orquestrando a Vida, a Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino, de Campos dos Goytacazes (RJ), se apresenta dia 16 de outubro, quarta-feira, no Theatro Municipal de Niterói, às 19h, com preços populares.



A Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino tem direção geral do maestro Jony William Villela Vianna, coordenação artística de Hodyllon Martins, regência do maestro Brian Fleming e realização do Instituto Dell’Arte.



A turnê Orquestrando a Vida 2024 já passou por Rio das Ostras, Cardoso Moreira, Rio de Janeiro e, depois de Niterói, encerra em Campos dos Goytacazes, cidade sede da orquestra, dia 23 de outubro, na Arena Davi Machado.



Os músicos, na faixa etária de 10 a 19 anos, são provenientes de áreas de risco social. O repertório, eclético, inclui composições de Leonard Bernstein, Strauss, George Gershwin, Baden Powell, Fafá de Belém, Tom Jobim e Zequinha de Abreu.



A turnê Orquestrando a Vida 2024 é apresentada pela Enel, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, produção da Dellarte, apoio da Athena Capital e Orquestrando a Vida e realização do Instituto Dell'Arte.



Orquestrando a Vida



Fundado pelo maestro Jony William, o projeto social Orquestrando a Vida “El Sistema Brasileiro” foi implantado em Campos dos Goytacazes há 29 anos nos moldes do “El Sistema” venezuelano. O objetivo do projeto é promover o aprendizado musical e a prática artística, trazendo aos jovens envolvidos uma nova perspectiva de vida com a inclusão social, o desenvolvimento artístico-musical e a formação do caráter, com ações que visam ocupar o tempo, encorajando, motivando ao estudo e preparando para o mercado de trabalho. O projeto contribui para atingir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, como a erradicação da pobreza (ODS 1), educação de qualidade (ODS 4), trabalho decente e crescimento econômico (ODS 8). Hoje, o projeto atende 300 crianças e adolescentes matriculados no ensino fundamental e médio na rede pública de ensino, com renda familiar de até 1/½ salário-mínimo e em situação de vulnerabilidade social, do município de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro.



Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino



Em 2011, sob a regência do maestro Gustavo Dudamel, a Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino abriu as comemorações dos 102 anos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, realizando um concerto em homenagem ao maestro José Antonio Abreu, fundador do “El Sistema” e da Orquestra Simón Bolívar. Neste mesmo ano, os músicos de Campos dos Goytacazes participaram de uma turnê pelos Estados Unidos, encerrada com uma apresentação no Carnegie Hall, em Nova Iorque. Em 2013 se apresentaram para o Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude, na Praia de Copacabana, com um público estimado de mais de três milhões de pessoas. Também participaram em três edições da campanha Criança Esperança, promovida pela TV Globo em parceria com a UNESCO. A Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino, da OSCIP Orquestrando a Vida, já realizou diversas turnês internacionais.

Brian Fleming – maestro



Brian José de Jesus Fleming Bonalde é um violinista venezuelano nascido em Ciudad Bolívar. Ele começou sua trajetória musical aos nove anos, no Sistema Nacional de Orquestras da Venezuela. Com o passar do tempo, ele se destacou como violinista e professor de violino, participando de várias orquestras e recebendo instrução de renomados maestros. Fleming se formou em bacharelado de violino pela Faculdade de Música do Espírito Santo. Durante sua carreira, ele também participou de festivais internacionais de música e atuou como spalla em várias orquestras. Hoje atua como Maestro da Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino.



Jony William Villela Vianna



Fundador e Diretor Presidente do Centro Cultura Musical de Campos-RJ, Doutor em Causas Humanística Internacionais - Ph.l, Diretor geral e idealizador do Festival Internacional de Música de Inverno de Campos/RJ – FEMUSICA. É Bacharel em Música e Licenciado em Educação Musical, pela FTB - São Paulo e pelo Conservatório Brasileiro de Música-RJ. Desde 2008 é diretor geral da Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino.



Hodyllon Martins



Na sua trajetória como violinista é integrante da Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino e pertenceu à Orquestra Municipal de Campos dos Goytacazes onde participou de concertos em palcos de renome no cenário nacional e internacional. Aperfeiçoou seus estudos de regência com os maestros Luis Mauricio Carneiro e Samuel Robles. É licenciado em música pela Universidade Metropolitana de Santos.



Programa:



Abertura Candide - Leonard Bernstein

Tritsch Tratsch - Strauss (Versão Orq.Simón Bolívar)

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar - Tritsch-Tratsch (en vivo)

Rhapsody in Blue - George Gershwin

Fuga con Pajarillo - Aldemaro Romero

Popurrí “Perez Prado”: Que rico mambo / Ruletero / Mambo Nº5 / Mambo Nº8 (Orq: Eugenio Toussaint)

Vermelho - Fafá de Belém (Arr. Fernando Britto)

Tico tico no fubá - Zequinha de Abreu (Arr. L. M. Carneiro)

Berimbau - Baden Powell / V. Moraes (Arr. L. M. Carneiro)

Mix Carioca - Tom Jobim (Arr. L. M. Carneiro) / Mix Brasileiro - L. M. Carneiro



SERVIÇO:



Turnê Orquestrando a Vida 2024

Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino

16 de outubro, quarta-feira, às 19h

Theatro Municipal de Niterói

Rua Quinze de Novembro, 85 - Centro

Ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)