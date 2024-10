O candidato extremista Carlos Jordy: escândalo no Campo de São Bento no último sábado - Reprodução

O candidato extremista Carlos Jordy: escândalo no Campo de São Bento no último sábadoReprodução

Publicado 14/10/2024 11:18

Niterói - O candidato extremista Carlos Jordy (PL), agiu de forma truculenta e intimidatória contra militantes do PSOL e do PDT que distribuíam panfletos de propaganda eleitoral legal, com o CNPJ da coligação de Rodrigo Neves e da gráfica, na manhã desse sábado (12/10), no Campo São Bento, em Icaraí, Zona Sul da cidade.

Jordy ficou irritado com o conteúdo do panfleto, que listava vários fatos públicos contra ele, como ter sido condenado a pagar indenização de mais de R$60 mil ao influencer Felipe Neto por espalhar notícia falsa, ser investigado na Polícia Federal por fake nesws e atos antidemocráticos, ter votado contra a criação da tarifa social de água e esgoto para a população mais pobre; votado a favor da soltar o deputado Chiquinho Brazão, preso pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, e ter sido o deputado de Niterói que menos enviou recursos para a cidade: apenas 2% de um total de mais de R$ 100 milhões. Todos os fatos já tinham sido noticiados pela imprensa.

Esbravejando que o panfleto era um crime eleitoral, o candidato demonstrou não estar em sintonia com a legislação, já que tudo o que estava escrito no panfleto já vinha sendo usado de forma aberta na campanha eleitoral de Rodrigo Neves na TV e nas redes sociais. A lei eleitoral não veda a crítica ou a propaganda contra o adversário, a menos que seja baseada em notícias falsas, o que não era o caso.

A equipe de campanha de Jordy apreendeu, de forma arbitrária, cerca de 300 panfletos e acionou a PM para conduzir dois militantes do PSOL para a Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá. Depois que todos foram ouvidos, foi feito o registro de ocorrência com as duas versões. A defesa dos militantes conseguiu que o delegado deixasse consignado no documento uma denúncia contra o próprio Jordy, com base na atuação de intimidação e no artigo 332 do Código Eleitoral, que é impedir a propaganda devidamente registrada.

Horas depois da confusão, a deputada federal Talíria Petrone (PSOL), que ficou em terceiro lugar na disputa e anunciou apoio a Rodrigo Neves, publicou um vídeo nas redes sociais para reafirmar que tudo que estava escrito no panfleto era verdade.

"Carlos Jordy fez um escândalo por causa de um panfleto que contém apenas verdades. A verdade que os aliados dele votaram contra a Moeda Arariboia, a verdade de que ele votou contra a lei de desarmamento para quem comete crime contra a mulher. Esses panfletos só têm a verdade. Uma pessoa como Jordy não pode e não vai governar Niterói", afirmou Talíria.