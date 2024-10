Podas de arvores na cidade: acompanhadas por biólogos e técnicos da Secretaria de Conservação - Bruno Eduardo Alves

Podas de arvores na cidade: acompanhadas por biólogos e técnicos da Secretaria de ConservaçãoBruno Eduardo Alves

Publicado 14/10/2024 20:09

Niterói - Quem passa pelos bairros da Zona Sul de Niterói e desfruta da sombra das árvores, plantadas recentemente ou até mesmo há 40 anos, muitas vezes não percebe o trabalho criterioso que a Prefeitura de Niterói vem realizando nos últimos anos para cuidar das diversas espécies. A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) atua diariamente, com equipes que analisam o estado das árvores para identificar a necessidade de podas ou tratamentos botânicos, garantindo a saúde das árvores e a segurança da população. Niterói possui uma árvore para cada 8,13 habitantes em sua área urbana.



Desde 2022, mais de 13 mil podas foram realizadas na cidade. Em Icaraí, foram feitas mais de 1,7 mil intervenções. Na última semana, podas ocorreram em ruas como Herotides de Oliveira, General Pereira da Silva, Ator Paulo Gustavo, Geraldo Martins, João Pessoa e Avenida Roberto Silveira.



O processo envolve uma análise minuciosa: as equipes da Prefeitura verificam se a árvore está causando danos às calçadas, se representa risco para carros e pedestres ou se está em contato com redes elétricas. Nos casos em que há contato com a rede elétrica, a responsabilidade pela poda é da concessionária Enel, conforme definido no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado em 2016 entre a Prefeitura, a concessionária e o Ministério Público.



Além das podas, as equipes de Arborização Urbana da Seconser realizam plantios, supressão, destoca, retirada de galhos e de espécies invasoras, além de consertos de calçadas danificadas pelas raízes.



“Em ambientes urbanos, realizamos podas de segurança, limpeza e adequação junto ao mobiliário urbano. As podas seguem um planejamento regular em todas as árvores do município, mas, em alguns casos, quando a árvore não precisa de poda imediata, ela é reavaliada em outro momento”, explica Alexandre Moraes, biólogo da Seconser.



Ele também ressalta que, em casos de árvores em contato com a fiação elétrica, é fundamental a atuação da Enel para liberar os galhos. "Quando identificamos a necessidade de poda junto à fiação, comunicamos à Enel para que possamos atuar de forma segura", acrescenta Moraes.



Além de embelezar a cidade, as árvores urbanas são essenciais no combate à poluição, na redução da temperatura ambiente e na valorização dos imóveis, oferecendo benefícios econômicos e sociais para Niterói.



Triplicando o número de árvores plantadas

A Seconser está triplicando o número de árvores plantadas por ano. A meta já ampliou de 70 para mais de 200 mudas mensais, priorizando espécies da Mata Atlântica adequadas ao meio urbano. Desde 2014, a Prefeitura vem plantando novas mudas em diversos bairros, como Camboinhas, Centro, Icaraí e Piratininga. No trecho entre o Gragoatá e o Museu de Arte Contemporânea (MAC), 150 paus-brasis foram plantados.



Niterói possui mais de 55 mil árvores catalogadas no Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo), com informações detalhadas sobre a saúde, espécie e localização de cada árvore.



Em março deste ano, Niterói foi premiada, pelo terceiro ano consecutivo, com o selo de “Cidade Árvore do Mundo”, concedido pelo programa Tree Cities of the World, da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e pela Arbor Day Foundation. A cidade também se tornou a segunda do Brasil a receber o selo "Cidade Amiga das Árvores" da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (Sbau).