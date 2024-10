Prefeito Axel Grael: entrega das obras realizadas pela Emusa no Jardim Imbuí - Bruno Eduardo Alves

Publicado 14/10/2024 19:57

Niterói – A Prefeitura finalizou as obras de urbanização no Jardim Imbuí, na Região Oceânica. Quinze ruas receberam melhorias na infraestrutura, com novo sistema de drenagem de águas pluviais, pavimentação, requalificação de calçadas e meios-fios. O investimento foi de R$ 13,6 milhões e as obras foram realizadas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa).

O prefeito de Niterói, Axel Grael, comentou sobre a transformação que a Região Oceânica tem recebido nos últimos anos. “Esse bairro aqui é o segundo mais antigo da região, então tenho certeza que essa obra é muito esperada por cada um dos moradores. Eu fico empolgado quando vejo uma obra como essa sendo concluída. Só esse ano, investimos mais de R$ 900 milhões em obras de urbanização na cidade e vamos seguir trabalhando para levar melhorias à população”, destacou o prefeito.

Vivianne Galvão é presidente da Associação de Moradores do bairro e agradece as melhorias que a região recebeu. “Não é sempre que o governo tem uma porta aberta com a associação de moradores. Agradeço muito essa parceria e as melhorias para o bairro. Ganhamos asfalto, drenagem, uma ilha maravilhosa e um espaço cultural bem próximo”, contou Vivianne.

Em 2023, a Emusa concluiu as obras de urbanização nos bairros de Serra Grande, Maravista e Itaipu, também na Região Oceânica. No total, 87 ruas receberam melhorias, incluindo a instalação de novas redes de drenagem, pavimentação, construção de calçadas e paisagismo.