Reserva Cultural: Edição niteroiense do Oktoberfest traz show de Rodrigo Santos - Reprodução

Publicado 15/10/2024 09:39

Niterói – Um evento com muita cerveja, descontração e música. É o que o público vai encontrar no Reserva Cultural, em São Domingos, no próximo final de semana – de 19 a 20. Na ocasião vai estar acontecendo o Oktobesfest da cidade – e o que não pode faltar em uma típica Oktoberfest? Uma banda Alemã, é claro.



A banda de música alemã @speielundcharm_petropolis vai sacudir a galera nos intervalos dos shows de bands de rock da cidade – como a Bloody Mary e a Vaa Surfband.



Serão três dias com bandas alemãs, jogos cervejeiros, shows de rock, atrações infantis, comidas típicas e mais de 30 rótulos de cervejas artesanais. A entrada é gratuita.



SOBRE O OKTOBERFEST



É a maior festa cervejeira no mundo, realizada em locais tipicamente alemães, que resgatam a cultura germânica através da culinária, trajes típicos e outras atrações. A festa ocorre sempre em outubro (originando o nome) e tem várias edições ao ano, por todo o mundo. Entre as maiores estão a de Munique, na Alemanha, e a brasileira, que ocorre em Blumenau – Santa Catarina.



A Oktoberfest nasceu em terras alemãs e carrega em sua essência o resgate das tradições bávaras. A cerveja, por sua vez, é a bebida que mais se destaca e que melhor representa a cultura germânica, sendo a protagonista da celebração



Essa história teve início em 1810, na celebração do casamento do Príncipe Luís com a Princesa Teresa de Saxe – Hildburghausen, em Munique. A festa do casamento foi realizada em praça pública, toda a cidade foi convidada e contou inclusive com uma corrida de cavalos. Visto o grande sucesso da comemoração, a festa passou a ser realizada anualmente, no mesmo local, até os dias atuais. A média de visitantes nos últimos anos é de 6 milhões de pessoas. Embora seja muito conhecida pela cerveja, nas primeiras edições da festa, a bebida era proibida.



A primeira edição brasileira foi realizada em 1984, por iniciativa de empresários, em conjunto com a prefeitura e comunidade alemã local, como forma de reparar a economia, já que naquele ano a cidade de Blumenau foi bastante afetada por uma enchente. Devido ao grande sucesso da edição, a festa foi novamente realizada no ano seguinte e nos demais, até atualmente. A média de visitantes nos últimos anos é de 500 mil pessoas.

SERVIÇO



Ecento: Oktoberfest Niterói

Datas: 18, 19 e 20 de Outubro (sexta a domingo)

Horários: 12h a 1h.

Local: Reserva Cultural

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco 880 - São Domingos

Valor: Entrada Franca



Sexta-feira 18/10

17h DJ

20h Banda Bloodmary

22h Banda Vaa SurfBand

1h Fim



Sábado 19/10

12h DJ

14h Atração infantil

16h Competição etílica

18h Banda Senõr José

20h Banda Ayoa (Cover o Rappa)

23h Banda ColdPlay Rio

1h Fim



Domingo 20/10

12h DJ

14h Atração infantil

16h Competições etílicas

18h Banda Markyse (Cover Charlie Brown Jr)

20h30 Banda Rodrigo Santos (Ex Barão Vermelho)

1h Fim