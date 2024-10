Trio Capitu: única apresentação no Solar do Jambeiro - Divulgação

Publicado 15/10/2024 07:22

Niterói - A riqueza da musicalidade, os ritmos e melodias se unem à performance do Trio Capitu, que é a próxima atração do Clássicos de Câmara, que vai acontecer no dia 16 de outubro (quarta-feira), às 18h, no Solar do Jambeiro. O trio instrumental de formação original e singular: flauta, oboé e fagote, fundado em 2012, acumula reconhecimento de público e de crítica.



Mantendo-se atento e preservando a seriedade do processo criativo, o trio inova ao experimentar a prática da música em conjunto em ambientes que integrem diferentes formas de expressão artística, unindo plateias habituais àquelas que estão curiosas e sedentas por novos caminhos, ampliando seu trabalho para além das tradicionais fronteiras que separam os universos musicais. O Trio Capitu desenvolve um trabalho de formação de novas plateias, levando o formato didático e interativo aliado à experiência da música instrumental.



O Trio vem colaborando e estabelecendo parcerias com diversos artistas da cena contemporânea nacional, como Clarice Assad e André Muato, Carlos Malta, Rodrigo Lima, Deborah Levy, João Bouhid e outros. Finalista do 27o Prêmio da Música Brasileira na categoria “Revelação” e Menção Honrosa pelo site Embrulhador em 2016, o Trio Capitu também foi escolhido para se apresentar na MIMO 2016 e na programação oficial de abertura das comemorações dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. Por dois anos consecutivos ganhou o Prêmio Funarte de Concertos Didáticos, levando suas apresentações a escolas da rede pública de ensino e, também foi um dos grupos a se apresentar no aclamado projeto social Doutores da Alegria. Este ano estreia o projeto Trio Capitu no cenário barroco carioca, com uma série de cinco concertos nas igrejas do centro do Rio.



Conheça as capitus:



Sofia Ceccato – flauta



Sofia Ceccato é flautista de “domínio do instrumento e desenvoltura cênica” como diz o site especializado em música clássica movimento.com. É solista, camerista e também instrumentista de orquestras (Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e Orquestra Sinfônica de Mulheres do Rio de Janeiro), além de produtora, apresentadora e curadora. Seus trabalhos de destaque são Trio Capitu, Gaia Trio e Duo Ceccato e Bechemin, tendo se apresentado nas mais importantes salas e teatros do Rio de Janeiro e também pelo país.



Janaína Pertotto – oboé



Natural de Londrina (PR), formou-se bacharel em Oboé pela UNIRIO. Após um período de aperfeiçoamento em Performance na Escola Superior de Música de Karlsruhe, na Alemanha, integrou a Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em 2002, como oboísta concursada. É Doutora em Música pela Escola de Música da UFRJ, com tese voltada para a performance e a música de câmara de Heitor Villa-Lobos para madeiras. Além da música, é tradutora e escritora, com os livros Doce de Jaca (Penalux, 2021) e Papuã (Urutau, 2024)

Ariana Mendonça - fagote



Ariana Mendonça, natural do Espírito Santo, é fagotista e mestre em Música pela UFRJ. Atua como professora, solista, camerista e instrumentista de orquestra, sendo integrante da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES) e Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo (FEMES). Sua dissertação de mestrado focou na performance de uma obra inédita para fagote que homenageia seu estado. Participa de grupos de câmara como o Trio Capitu e de formações como a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira. Atualmente, é professora concursada de fagote na Faculdade de Música do Espírito Santo e é reconhecida como a primeira e, até o momento, única mulher capixaba a se profissionalizar em fagote no estado.



SERVIÇO



Trio Capitu | Clássicos de Câmara

Data: 16 de outubro

Horário do Evento: 18h

Duração: 60min

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Pres. Domiciano 195, Niterói, São Domingos