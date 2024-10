Renata Esteves e Rafael Vitorino, do Instituto Oceano Azul, com Rodrigo Neves - Divulgação

Renata Esteves e Rafael Vitorino, do Instituto Oceano Azul, com Rodrigo NevesDivulgação

Publicado 15/10/2024 09:14

Niterói - A advogada Renata Esteves, ex-candidata a vice-prefeita pelo Novo, declara apoio ao candidato, líder nas pesquisas, Rodrigo Neves (PDT), em encontro realizado na noite desta segunda-feira (14), na Zona Sul da cidade.

Renata, que é mãe atípica, se dedica a luta pela causa e a inclusão dos direitos da criança autista e é fundadora do Instituto Oceano Azul. “A pauta autista, a pauta da pessoa com deficiência não tem lado. É uma pauta da sociedade e Rodrigo representa esse compromisso, não só com o Instituto Oceano Azul, mas com todas as instituições do terceiro setor. Por isso, agora somos 12”, disse Renata.

Rodrigo reforçou o compromisso de apoiar as iniciativas da sociedade civil e promover políticas públicas voltadas as crianças autistas e suas famílias. “Fico honrado e feliz pelo apoio de Renata Esteves. O trabalho realizado pelo Instituto Oceano Azul é muito importante para Niterói e para as famílias atípicas. Vamos apoiar iniciativas como essa e desenvolver políticas para as crianças autistas e com deficiência em Niterói. Nosso município será um exemplo para o país no atendimento e no apoio as crianças e famílias atípicas. Temos uma trajetória de trabalho e amor pela cidade e vamos juntos fazer acontecer”, ressaltou Rodrigo Neves.

Durante o encontro, Rodrigo recebeu ainda o apoio de grande parte dos candidatos a vereador pelo Podemos, entre eles o primeiro suplente do partido João Proetti, o pastor Fabiano Mota, Vinicius Pelé, Léo Engenheiro, Júlio César Barros, dentre outros. Todos esses candidatos juntos, no primeiro turno das eleições municipais, somaram mais votos que o candidato a majoritária pelo Podemos, Bruno Lessa.