Sábado, em Charitas: etapa municipal do Campeonato de Canoa HavaianaDivulgação/Haissa Carloni

Publicado 15/10/2024 16:37

Niterói – A praia de Charitas, na Zona Sul de Niterói, recebe neste sábado (19) a terceira edição do Campeonato Niteroiense de Canoa Havaiana da AN-VA’A (Associação Niteroiense da modalidade). Com apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de (SMEL), remadores das categorias OC1, OC2, OC6, V1, Parava’a poderão participar de mais uma competição na cidade, que hoje é considerada polo da Canoa Polinésia no Brasil. Com um total de 300 atletas inscritos, a edição promete disputas emocionantes com largada a partir das 7h.



O cronograma conta com diversas largadas programadas, abrangendo diferentes categorias e distâncias, desde Junior, Estreante até a categoria Master. Pela primeira vez, as modalidades do Parava’a e Pais e Filhos farão parte e prometem proporcionar momentos únicos. Com origem na Polinésia, a modalidade vem ganhando cada vez mais adeptos pelo Brasil. O único requisito necessário para a prática do esporte é saber nadar.

Programação:

Data: Sábado 19 de outubro de 2024

Horário/ Categorias e Distâncias

7h - OC1/OC2 /V1 - 7km

8h30- OC6 Master/ Parava’a/ OC2 Pais e Filhos - 3,5km

8h35 - OC6 Junior/Estreante - 7km

9h45 - OC6 Master 40 - 7km

10h45 - OC6 Master 50/ Master 60 - 7Km

12h - OC6 Open - 14km

13h45 - OC6 Mista - 7km