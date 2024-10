Apfrendiz de Violino: Keeyth Vianna dá aulas e mentoria na Casa Aprendiz Musical - Divulgação

Apfrendiz de Violino: Keeyth Vianna dá aulas e mentoria na Casa Aprendiz MusicalDivulgação

Publicado 16/10/2024 17:47

Niterói - No próximo dia 19 de outubro, sábado, entre 9 e 13 horas, o auditório da Casa Aprendiz Musical Aníbal Bragança irá receber a violinista Keeyth Vianna para ministrar uma oficina do instrumento – com o objetivo de explicar a metodologia do método "O Aprendiz de Violino", como cada música foi pensada e como se aplica em sala de aula.

O violino é considerado um instrumento complexo, pois exige muita dedicação e foco. A postura é fundamental para a saúde do músico e para que ele possa tocar corretamente. A duração da oficina é de 3h a 4h, com intervalo e perguntas. A entrada é gratuita.



SOBRE O MÉTODO DE KEEITH VIANNA



"O Aprendiz de Violino" é um método de violino escrito por Keeyth Vianna, que apresenta trinta canções brasileiras em ordem de dificuldade crescente. O livro é destinado a alunos iniciantes e é composto por dois volumes: um método de 128 páginas e um livro de duetos de 28 páginas.

Keeyth Vianna é violinista da Orquestra Sinfônica Nacional da UFF desde 2011. Ele é mestre em Ensino das Práticas Musicais pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e bacharel em violino pela UNIRIO.



SERVIÇO:



Evento: Capacitação de Cordas- O Aprendiz de Violino com Keeyth Vianna

Data: 19/10

Horário: 9h às 13h

Local: Auditório da Casa Aprendiz Professor Aníbal Bragança

Endereço: Rua Antônio Silva, 42 - Fonseca - Niterói

Valor: Entrada Franca – Ingressos limitados por lotação