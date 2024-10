Tunel do Tibau, na Lagoa de Piratininga: licitação para escolher quem fará as obras é publicada pela Prefeitura - Reprodução

Publicado 15/10/2024 23:46

Niterói - A Prefeitura deu mais um passo para recuperar o sistema lagunar da Região Oceânica. A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) publicou, nesta terça-feira (15), o edital de licitação para contratação de empresa que fará o projeto executivo e as obras da estabilização estrutural definitivas do Túnel do Tibau, no bairro de Piratininga, Região Oceânica de Niterói.

"Publicamos hoje no Diário Oficial a recuperação do Túnel do Tibau, uma obra fundamental para melhorar a qualidade da água da Lagoa de Piratininga. O túnel, feito há anos pelo Governo do Estado, teve problemas sérios, como o colapso da rocha, afetando sua eficiência. Esta é uma das ações mais importantes para a recuperação do sistema lagunar de Piratininga e Itaipu, um compromisso que assumi com a cidade. A obra é complexa e requer cuidados, e selecionaremos uma empresa qualificada para executar esse projeto essencial para a renovação das águas", disse o prefeito de Niterói, Axel Grael

A licitação está marcada para o dia 8 de novembro. O edital está disponível para download no site oficial da Emusa ( www.emusa.niteroi.rj.gov.br ) e também pode ser retirado presencialmente na sede da empresa. O objetivo da obra é restaurar o túnel e permitir o fluxo constante da água entre o mar e a lagoa de Piratininga.

“Tendo em vista a atual situação de riscos de novos desplacamentos de rochas no interior do túnel do Tibau, serão feitos projetos executivos de reforma do sistema de contenção do lado da lagoa, projeto de instalação da comporta do lado do mar e projeto geotécnico para estabilização das áreas colapsadas e fragilizadas, de modo a obter a estabilização definitiva do túnel do Tibau”, detalha Dionê Castro, coordenadora do Programa PRO Sustentável.

Canal de Itaipu

No início do mês, o prefeito Axel Grael acompanhou o trabalho de reconstrução e desassoreamento do Canal de Itaipu, que faz a ligação da Lagoa de Itaipu com o mar.

O município está investindo R$ 44 milhões na recuperação do canal, uma obra que deveria ser executada pelo governo do estado. A Prefeitura de Niterói assumiu o serviço, que faz parte da recuperação do sistema lagunar da Região Oceânica, com o objetivo de resolver definitivamente um passivo ambiental.

A Prefeitura recebeu uma licença do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e iniciou a retirada de pedras para a reconstrução dos guias correntes (molhes) que existem ao longo do Canal de Itaipu. Em uma etapa seguinte, o canal será desassoreado e desobstruído integralmente, consolidando a ligação natural da Lagoa de Itaipu com o mar. O término da obra no Canal de Itaipu está previsto para daqui a 15 meses.