Ricardo Costa: artista vai se apresentar no evento que comemora 53 anos da Radio Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 16/10/2024 10:51

Niterói - Prepare-se para uma noite mágica e inesquecível. Na Sexta-feira, 18 de outubro, às 19h, a Sala Nelson Pereira dos Santos receberá a 7a edição de "A Música Espírita Está no Ar". Este evento anual celebra o poder transformador da música espírita e marca o aniversário de 53 anos da Rádio Rio de Janeiro, a emissora que há mais de meio século se dedica a promover a fraternidade.



Esta edição especial contará com grandes nomes da música espírita, que prometem emocionar o público com suas performances. Entre os destaques estão:



Ana Cláudia Bittencourt - Com uma voz suave e inspiradora, Ana Cláudia é conhecida por suas interpretações emocionantes que tocam o coração de todos.

Robson Ribeiro - Cantor e compositor, Robson traz em suas canções mensagens de amor, fé e espiritualidade, conectando o público com as mais altas vibrações.

Trio Madrigal - Um grupo harmonioso que encanta o público com seus arranjos únicos e vozes que elevam a alma.

Ricardo Costa - Com sua versatilidade e talento, Ricardo promete uma apresentação repleta de emoção e mensagens profundas.

Fred Bertoli - Pianista, publicitário e produtor de áudio, Fred Bertoli é um nome de destaque na música espírita. Com sua musicalidade e composições que tocam o espírito de maneira única.



Uma Experiência Espiritual Transformadora



"A Música Espírita Está no Ar" é mais do que um evento musical. É uma oportunidade de vivenciar uma experiência espiritual profunda, onde a arte se torna um veículo de conexão com o Espiritismo. Cada apresentação é cuidadosamente preparada para levar ao público mensagens de paz, esperança e renovação espiritual, em um ambiente de harmonia e elevação.



Celebração dos 53 Anos da Rádio Rio de Janeiro



Este evento faz parte das comemorações do 53o aniversário da Rádio Rio de Janeiro, também conhecida como a Emissora da Fraternidade. Ao longo de sua história, a Rádio tem sido uma referência em comunicação espírita, oferecendo uma programação voltada para a difusão do Espiritismo e o fortalecimento dos valores cristãos. Este evento é uma forma de agradecer a todos os ouvintes e apoiadores que fizeram e continuam fazendo parte dessa trajetória de sucesso.



Serviço



Evento: A Música Espírita Está no Ar

Data: Sexta-feira, 18 de outubro de 2024

Horário: 19h

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 120min

Ingresso: R$30 (inteira) - Adquira o ingresso na Sympla, ou na bilheteria

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereçp: Avenida Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos