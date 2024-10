Iluminação de LED: cidade está passando por implantação de novo sistema - Luciana Carneiro

Publicado 16/10/2024 18:20

Niterói – A Prefeitura iniciou esta semana mais uma etapa do trabalho de implantação de iluminação em LED. Nesta fase, as novas luminárias serão instaladas no Centro da cidade (Avenida Amaral Peixoto; Avenida Visconde do Rio Branco; Rua São João; Rua São Pedro; Rua Marquês de Caxias; Rua Maestro Felício Toledo; Rua da Conceição e Rua Barão do Amazonas); na orla de Piratininga; em ruas remanescentes de São Francisco; e nas comunidades do Caniçal e Bonsucesso, na Região Oceânica. A iluminação em LED já beneficia cerca de 303 mil pessoas em Niterói, cerca de 61% da população da cidade.

Nesta terça-feira (15), as equipes da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) se concentraram na Rua Barão do Amazonas e na orla de Piratininga, na Região Oceânica. O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a implantação da iluminação em LED segue em ritmo intenso.

“As ruas de Niterói seguem ganhando uma nova cara à noite, com a implantação da iluminação de LED já avançada. Além de ressaltar ainda mais a beleza da nossa cidade, a nova iluminação traz mais segurança para os moradores, amplia o uso das ruas no período noturno, impacta no trânsito e viabiliza, por exemplo, a prática de esportes em determinadas localidades. Nossa prioridade é que as lâmpadas iluminem as ruas de maior circulação. A iluminação de LED é uma opção muito mais sustentável porque as lâmpadas proporcionam uma redução de 50% no consumo de energia, demandam menos manutenção e possuem maior durabilidade. A previsão é de que, em um ano, toda a iluminação pública em Niterói seja em LED”, explicou Axel Grael.

A instalação das novas luminárias já foi concluída em comunidades como Preventório, Cavalão, Palácio, Marítimos e Boa Vista, além da orla de São Francisco, Icaraí, Túnel Raul Veiga, Rua Benjamin Constant (Barreto), Alameda São Boaventura, Jardim Imbuí, entre outras ruas. As luminárias em LED têm 180 watts contra 2500 watts das lâmpadas convencionais. As novas luminárias são mais econômicas e garantem uma operação com maior estabilidade. Elas têm uma durabilidade maior e reduzem os custos de manutenção.