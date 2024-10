Niterói: cidade vai promover o Dia Delas dentro da programação do Outubro Rosa - Reprodução

Niterói: cidade vai promover o Dia Delas dentro da programação do Outubro RosaReprodução

Publicado 16/10/2024 18:13 | Atualizado 16/10/2024 18:13

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai promover mais uma edição do “Dia Delas” no próximo sábado (19). O evento faz parte das ações do Outubro Rosa, celebrado em todo o Brasil, e é voltado para o público feminino. A atividade acontece das 8h às 17h, simultaneamente em todas as policlínicas, unidades básicas de saúde e módulos do Programa Médico de Família, em que serão ofertados exames clínicos da mama, realização de exames preventivos (citopatológico), além de testes rápidos de sífilis, HIV, hepatites C e B.



A ação também reforça a importância da prevenção e do cuidado contínuo com a saúde das mulheres, promovendo um futuro mais saudável e bem informado para todas.



A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, fala sobre a importância da data.



“Outubro é tradicionalmente dedicado à conscientização da prevenção do câncer de mama, conhecido como Outubro Rosa, cujo objetivo é alertar a população sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Neste sentido, vamos realizar essa ação no sábado, garantindo mais uma oportunidade de acesso aos cuidados das mulheres da cidade”, afirma a secretária.



Ação voltada para a população trans



A equipe do Ambulatório de Saúde Trans João W. Nery estará na Unidade Básica do Centro para fortalecer esse espaço seguro e acolhedor para toda a população LGBT ofertando a realização de exames e retirada de dúvidas. Além disso, também serão disponibilizados os testes rápidos para HIV, Hepatites B e C e Sífilis. A unidade fica na Rua Visconde do Uruguai, 531, Centro.



Programa Niterói Mulher



Lançado em outubro de 2021, o Programa Niterói Mulher, em parceria com a Fundação do Câncer, tem o objetivo de diagnosticar precocemente os casos de câncer e, por meio das Navegadoras da Saúde, agilizar todo o percurso na rede de saúde para que se inicie o tratamento em menos de 60 dias. Em que pese a oncologia se enquadrar na alta complexidade em saúde, sob responsabilidade das esferas estadual e federal, o tratamento com radioterapia, quimioterapia e as cirurgias foram assumidos pela Prefeitura de Niterói.

Em março de 2022 o município ampliou a oferta de cirurgias de câncer de mama e colo de útero ao iniciar os procedimentos no Hospital Municipal Oceânico Dr Gilson Cantarino. A secretaria de saúde também realiza o encaminhamento das pacientes para tratamento com radioterapia ou quimioterapia na Oncomed e alguns casos para o HUAP.



Projeto Navegadoras



O Programa conta com duas enfermeiras que apoiam e conduzem os pacientes com câncer de mama, colo de útero e próstata em todas as etapas do tratamento na Rede de Atenção à Saúde, desde o diagnóstico. A medida é uma parceria com a Fundação do Câncer.



O projeto teve início em outubro de 2022 e desde então já foram captados, até o momento, 210 pacientes.