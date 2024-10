Na reunião dos sindicalistas com Rodrigo Neves: Elyzio Falcato, o próximo diretor financeiro da Atacen e Guga Gallo, o próximo vice-presidente da Atacen, além da atriz Luciana Almeida, Mário Sousa, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RJ, e Ricardo Sanfer, candidato único a presidente da Atacen - Divulgação

Publicado 18/10/2024 19:05

Niterói - Mais de 50 entidades e dezenas de lideranças sindicais manifestaram apoio a Rodrigo Neves para prefeito de Niterói, num encontro realizado ontem à noite, dia 16, num restaurante da Zona Sul de Niterói.

Entre as várias entidades presentes, Vigilantes, Pescadores, Professores, Bancários, Metalúrgicos, Rodoviários, Médicos, Engenheiros, Garis, Jornalistas, Artistas e Clubes.



Rodrigo Neves agradeceu o apoio dos diversos segmentos da sociedade civil niteroiense, desde jovens empreendedores, passando por sindicatos, associações culturais e empresariais.“O diálogo é fundamental para uma boa administração de nossa cidade”, destacou Rodrigo.



Neves lembrou que durante a pandemia, a Prefeitura atuou para salvar vidas, proteger a economia e assegurar empregos. “Trabalhamos em diversas frentes para viabilizar a dragagem do canal de São Lourenço, e conseguimos. Essa iniciativa vai gerar 20 mil empregos diretos e indiretos. Vamos transformar o Centro com muitos investimentos, criando um hub de inovação e tecnologia”, disse Rodrigo Neves. Estamos prontos para voltar e fazer Niterói avançar ainda mais na geração de empregos e renda! “Vamos juntos proteger nossa cidade do risco de retrocessos com um extremista despreparado”, ressaltou.