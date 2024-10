Axel Grael: prefeito teve reunião com Secretário de Estado de Defesa - Lucas Benevides

Axel Grael: prefeito teve reunião com Secretário de Estado de DefesaLucas Benevides

Publicado 18/10/2024 18:59

Niterói – A Prefeitura vem, ao longo dos últimos anos, estruturando e equipando a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia já pensando nas possibilidades adversas com os eventos climáticos extremos. O governo já investiu mais de R$ 200 milhões no Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, integrando setores para atuação preventiva e preparação para desastres.

Nesta sexta-feira (18), durante uma reunião na sede do Comando Geral dos Bombeiros do Rio, o prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou a importância de um trabalho contínuo e a necessidade de valorizar os órgãos de Defesa Civil mesmo fora das situações de emergência.

“A reunião foi fundamental, pois discutimos várias pautas em comum, como as questões climáticas, que transcendem os limites da cidade. Niterói é uma das cidades que mais avançou nesse aspecto. Temos uma das melhores defesas civis do país e investimos fortemente em resiliência. O grande desafio da Defesa Civil é ser reconhecida como uma prioridade não apenas em momentos de crise, mas também na rotina. Esse é, sem dúvida, um diferencial de Niterói”, enfatizou Grael.

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói opera com tecnologias avançadas, incluindo 46 pluviômetros automáticos, 37 sirenes e um radar meteorológico. Além disso, já foram capacitados mais de 3 mil voluntários em 153 Núcleos de Defesa Civil, reforçando a atuação preventiva e comunitária. Recentemente, a cidade adquiriu 8 estações hidrológicas e 3 meteorológicas, e, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), desenvolve sensores barométricos e Inteligência Artificial para monitorar alagamentos.

O secretário de Estado de Defesa Civil e Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Tarciso Antonio de Salles Junior, destacou que o trabalho que vem sendo desenvolvido em Niterói é uma referência.

“Foi uma reunião muito produtiva. Nós já tínhamos conhecimento sobre a atuação da Defesa Civil de Niterói, que é realmente uma referência para o nosso Estado, mas confesso que fui surpreendido com a qualidade do trabalho. Sobretudo com o empenho da gestão com a valorização das ações de Defesa Civil e investimentos. Certamente a cidade de Niterói é uma referência para o Estado do Rio de Janeiro”, disse o coronel.

Recentemente, Niterói foi classificado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) como o município do estado do Rio de Janeiro com maior capacidade de gestão de riscos de desastres naturais, entre as cidades de médio/grande porte. Os dados são do Índice de Capacidade Municipal (ICM) em Gestão de Riscos de Desastres. Além disso, no cenário nacional, a cidade se destaca como uma das oito cidades do Brasil com a maior nota no estudo, entre os municípios na sua categoria populacional. O levantamento do Governo Federal mede a capacidade das cidades em responder a desastres naturais, promovendo ações preventivas e integrando esforços da Defesa Civil.

O ICM é classificado em diferentes faixas, que refletem a capacidade dos municípios em gestão de riscos de desastres. Niterói é categorizada como um município da Faixa A (Alta) no indicador, evidenciando sua capacidade de gestão de riscos de desastres. Essa classificação indica que a cidade possui estruturas e processos adequados para enfrentar situações de emergência de forma eficaz.