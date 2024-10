Niterói: presença de destaque no CityLab como a única do Brasil a apresentar sua experiência - Divulgação

Publicado 18/10/2024 17:12

Niterói – A Cidade do México foi palco, durante três dias, do CityLab, evento organizado pela Bloomberg Philanthropies que reuniu mais de 500 líderes de cidades de todo o mundo.

O objetivo foi discutir soluções inovadoras para tornar as cidades mais inclusivas, sustentáveis e adaptadas às necessidades dos cidadãos, além de identificar e compartilhar soluções urbanas.Durante o encontro, foram discutidos temas relacionados ao urbanismo, imigração, novas tecnologias, design de soluções, primeira infância, política de habitação, entre outros. O evento proporcionou uma troca de conhecimento sobre diversos temas relevantes com experiências adaptáveis e replicáveis pelas cidades.



Niterói teve uma presença de destaque no CityLab. A cidade foi a única do Brasil a apresentar sua experiência no evento, no painel que discutiu "Governança Orientada para Missões nas Cidades”. A secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz, foi convidada para ser uma das palestrantes e apresentou a implementação do Plano Estratégico Niterói Que Queremos.



A secretária destacou resultados nas áreas de resiliência com o investimento de mais de R$ 1 bilhão em obras de contenção de encostas, drenagem e pavimentação. Marília Ortiz também citou a Moeda Social Araribóia como uma experiência bem-sucedida de economia solidária e que abrange 20% da população de Niterói; e a criação do fundo soberano com recursos de royalties como estratégia para garantir segurança fiscal.



A mesa contou com a mediação do professor de Inovação e Governança Pública da University College London (UCL), além da participação de líderes de outras cidades como Orion Barnet, coordenador geral do Plano Estratégico Metropolitano de Barcelona; e Lucía Soca, uma das gestoras do programa de moradias habitacionais de Montevidéu.



"A participação de Niterói no CityLab foi um reconhecimento internacional à cidade, que se fortalece como referência em inovação urbana e gestão pública. Foi uma oportunidade única de mostrar como o trabalho realizado em nossa cidade está alinhado às tendências globais, e de aprender com as experiências de outras cidades líderes no mundo", explicou Marília Ortiz.



Outros palestrantes que se destacaram no CityLab foi a prefeita eleita da Cidade do México, Clara Brugada; a prefeita de Filadélfia (EUA), Cherelle Parker; o governador de Nairóbi (Quênia), Sakaja Arthur Johnson; entre outras personalidades de todos os continentes.



Além do City Lab, a Prefeitura de Niterói também possui outras parcerias voltadas ao uso de dados, tecnologia e inovação com a Bloomberg Philanthropies que abrangem toda a Prefeitura.