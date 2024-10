Projeto para os idosos de Niterói: espalhados por toda a cidade - Lucas Benevides

Publicado 19/10/2024 14:50

Niterói - Ter saúde e qualidade de vida são as metas principais da maioria das pessoas, principalmente com o avanço da idade. Com esse objetivo, nasceu o Niterói 60 UP, em 2022. O projeto, da Prefeitura de Niterói, é gerido pela Secretaria Municipal do Idoso e já conta com 25 núcleos de atividades em todas as regiões da cidade e conta com mais de 3 mil idosos inscritos.

O Niterói 60 UP oferece atividades gratuitas para idosos com mais de 60 anos, como ginástica preventiva, dança de salão, rodas de conversa e o coral Avós do Canto. Ao todo, são 25 pontos fixos com ginástica preventiva e mais dois com aulas de dança de salão. Só em 2024, cinco novos pontos foram inaugurados: Piratininga, Riodades, Badu, Ponta D´Areia e Bairro Chic. O projeto busca trabalhar a socialização e manter o idoso ativo em atividades que tragam bem-estar e melhore a qualidade de vida.

O secretário municipal do Idoso de Niterói, Anderson Paco, reforça a importância do projeto. “A prática regular de atividades físicas na terceira idade é essencial para manter a saúde e a qualidade de vida. Em Niterói, cada vez mais o projeto Niterói 60Up desempenha um papel importante para socialização e o envelhecimento saudável dos participantes do projeto”, disse.

Aos 91 anos, Dona Maria de Lourdes de Moraes, moradora de Icaraí, contou sobre a relação dela com o projeto. “Eu gosto muito de caminhar, não gosto muito de ficar parada. Quase dois anos atrás, eu parei aqui onde acontecem as aulas, conversei com o pessoal e comecei a frequentar. Eu acho muito bom para a saúde, para a cabeça, para tudo, sabe? Eu sou ativa e gosto de me manter em movimento. Acho que toda pessoa idosa devia estar aqui”, disse Dona Maria.

Praticante das atividades na Praia de Icaraí, Dona Joilde Pinto da Cunha, de 77 anos, explicou que conheceu o 60 UP logo após a pandemia. “Durante a pandemia ficamos em casa, sem ninguém, fazendo atividades pela televisão. Desde a época que eu vi que começou, vim para cá. A ginástica aqui não perde em nada para uma academia. É muito bom. Mostro para as pessoas as fotos que eu tenho aqui das aulas e recomendo. Os professores são nota mil!”, declarou a animada senhorinha.

Até o momento, mais de 10 mil idosos foram beneficiados pelos serviços oferecidos pela SMId, como ginástica preventiva ou com emissão do Cartão de Estacionamento do Idoso (CEI). Atualmente o projeto conta com 25 núcleos do projeto e mais 2 com aulas de dança. Para se inscrever basta comparecer a um dos núcleos e realizar a inscrição com o professor.



Núcleos do 60UP:



1. Campo de São Bento - segunda a sexta-feira, 17h - Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí



2. Parque Palmir Silva (Horto do Barreto) - segunda a sexta-feira, 8h30 - Rua Doutor Luiz Palmier, s/n - Barreto



3. Praça do Engenho do Mato (Em frente ao médico de família) - segunda a sexta-feira, 8h30 - Avenida Irene Lopes Sodré, s/n, Engenho do Mato



4. Engenhoca (Plataforma Urbana Digital)- segunda a sexta-feira, 7h - Praça Vereador José Vicente Socerto, 618 - Engenhoca



5. Centro (Hortifruti - Estacionamento da loja do Marquês de Paraná) - segunda a sexta-feira, 7h - Avenida Marquês do Paraná, 312 - Centro



6. Itaipu (Horto Florestal de Itaipu) - segunda a sexta-feira, 8h30 - Rua Doutor Pálvaro da Silva, 852 - Itaipu



7. Fonseca (Horto Botânico do Fonseca) - segunda a sexta-feira, 8h30 - Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca



8. Ilha da Conceição - segunda a sexta-feira, 7h - Rua Jornalista Sardo Filho - Ilha da Conceição



9. Largo da Batalha (Quadra da Praça Levi Francisco da Cruz Nunes) - segunda a sexta-feira, 7h - Estrada Washington Luís - Sapê



10. Santa Rosa (Praça Raul de Oliveira Rodrigues - Largo do Marrão) - segunda a sexta-feira, 8h30 - Rua João Pessoa - Santa Rosa



11. Maria Paula (Praça Tancredo Neves) - segunda a sexta-feira, 7h -Trevo de Maria Paula



12. Praça do Ingá - segunda a sexta-feira, 8h30 - Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, s/n, Ingá



13. Praia de Icaraí (Em frente a Praça Getúlio Varga - no calçadão) - segunda a sexta-feira, 7h - Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, s/n, Ingá



14. Praia de Piratininga (calçadão da praia - em frente ao antigo Toboágua) - segunda a sexta-feira, 7h - Avenida Almirante Tamandaré, s/n, Piratininga



15. Preventório (Praia de Charitas- calçadão próximo ao Catamarã) - segunda, quarta e sexta-feira, 8h30 - Avenida Prefeito Sílvio Picanço, s/n, Charitas



16. Rio do Ouro (Praça do ponto final do ônibus 48) - segunda, quarta e sexta-feira, 7h - Estrada da Paciência, s/n, Rio do Ouro



17. Santa Bárbara (Quadra da Praça João Saldanha) - segunda a sexta-feira, 7h - Rua Hélio Mattos, s/n, Santa Bárbara



18. São Francisco (Praça Dom Orione) - segunda a sexta-feira, 8h30 - Rua Gen. Rondon, 279 - São Francisco



19. Igreja de São Lourenço (Ponto Cem Réis) - segunda a sexta-feira, 7h - Rua Benjamin Constant, s/n, Fonseca



20. Praça Vital Brasil (Em frente ao Instituto Vital Brazil) - segunda a sexta-feira, 7h - Rua Maestro José botelho, s/n, Santa Rosa



21. Bairro Chic (Próximo ao restaurante Amarelinho) - segunda a sexta-feira, 7h - Praça Guadalajara, s/n, Bairro Chic



22. Ponta d' Areia (Ao lado do Posto de Saúde) - segunda a sexta-feira, 8h30 - Praça Vitorino



23. Praça do Badu (Ao lado do DPO) - segunda a sexta-feira, 8h30 - Estrada Caetano Monteiro, 820, Badu



24. Praça do Descobrimento (Próximo ao número 188) - segunda a sexta-feira, 8h30 - Rua Desembargador Leopoldo Muylaert, s/n, Piratininga



25. Riodades (Próximo ao Condomínio Eldorado) - segunda a sexta-feira, 7h - Praça Carlos Magaldi, s/n, Fonseca



Aulas de dança de salão:



· Parque Palmir Silva (Horto do Barreto) - Dança de salão - quarta, 13h - Rua Doutor Luiz Palmier, s/n – Barreto



· São Francisco (Casa da Amizade) - Dança de salão - terça e quinta-feira, 9h às 12h - Rua Murilo Portugal - Charitas