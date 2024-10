Casa Norival de Freitas: nova sede do Aprendiz Musical está quase pronta - Lucas Benevides

Publicado 19/10/2024 15:17

Niterói – A Casa Norival de Freitas está na fase de acabamento das obras de reforma e restauração e chama a atenção de quem passa pelo imóvel histórico, na Rua Maestro Felício Toledo, no Centro de Niterói. O prefeito Axel Grael vistoriou a obra, nesta sexta-feira (18), e acompanhou o plantio de três mudas de pau-mulato, uma espécie típica da flora da Amazônia. As mudas fazem parte do projeto de paisagismo da Casa. Outras espécies estão sendo colocadas nos muros laterais do imóvel.

O investimento do município é de R$ 29,1 milhões. A previsão é de que a Casa Norival de Freitas seja entregue em novembro, durante o aniversário de Niterói. O prefeito vistoriou as obras acompanhado do secretário Executivo, André Diniz. Axel Grael destacou que a expectativa é grande para a inauguração de um patrimônio histórico da cidade.

“Estamos nessa reta final para a entrega desse novo espaço que está ficando muito lindo. Estamos trabalhando para fazer essa grande entrega para a cidade. Vimos esse espaço destruído. A casa estava abandonada. Então esse é um trabalho feito com muito esmero. Temos um empenho todo especial para que isso aqui fique muito bom. Vai ser um belo presente para a cidade”, explicou o prefeito.

A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) trabalha no restauro da Casa Norival de Freitas, também conhecida como Notre Réve. “A restauração é conduzida por equipes de alto nível técnico e inclui trabalhos de arqueologia, além de pesquisas iconográficas e arquitetônicas, de acordo com as orientações e as normas do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) e do Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural (DePAC). Já foram concluídos os trabalhos de recuperação de elementos originais do casarão como assoalhos, forros e ornamentações”, destacou o secretário Executivo, André Diniz.

Na área externa do imóvel, as ações estão voltadas para a montagem dos jardins com a catalogação de espécies. Na área interna, acontecem a instalação dos rodapés e a pintura. A Casa Norival de Freitas será sede do Programa Aprendiz Musical, que visa a inclusão social através do ensino da música. Atrás do casarão, haverá um prédio anexo. Este edifício contará com três pavimentos, que incluirão um auditório com camarim, uma sede administrativa, um estúdio, uma área de convivência e um terraço com espaço para contemplação.