UMAM: unidade completou 19 anos nesta sexta-feira com mais de 88 mil atendimentos em um ano - Divulgação

Publicado 19/10/2024 15:32

Niterói - A Unidade Municipal de Urgência Mário Monteiro (UMAM) completou 19 anos nesta sexta-feira (18) com mais de 88 mil atendimentos em um ano. O local atende uma média mensal de 6.000 pessoas na emergência, dentre clínica médica, ortopedia e pediatria, e no mês passado atingiu uma alta de 7.200 pacientes, um reflexo da infraestrutura renovada, do andamento dos fluxos internos e do acolhimento de toda equipe, de ponta a ponta.



“O Mário Monteiro é uma unidade muito importante na rede de urgência-emergência da nossa cidade, pois recebe as pessoas para o primeiro atendimento e encaminha para as internações quando necessário. Recentemente realizamos obras no local, o que permitiu um melhor atendimento à população, com mais conforto e segurança para, garantindo uma saúde pública de qualidade e acessível”, afirma a secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider.



A UMAM é uma unidade pré-hospitalar e conta com 23 leitos. No local são realizados exames como: raio-x, ecocardiograma, doppler ultrassonografia, eletrocardiograma e exames laboratoriais.



O diretor geral da unidade, Marcos André, expressou sua felicidade em celebrar mais um aniversário da unidade, mas desta vez, sob um novo cenário. “Esses 19 anos estão sendo comemorados com uma cara nova, e é um aniversário especial, celebrado com equipe completa, infraestrutura toda renovada, gerando um acolhimento cada vez melhor para os nossos pacientes. Então é muito gratificante ver essa família, que é o Mário Monteiro, hoje tendo como principal instrumento a qualidade em atender os nossos usuários, e isso está sendo muito gratificante pra mim”, ressaltou o diretor.



A unidade possui seis consultórios; quatro salas repouso/observação, sendo uma pediátrica, uma feminina, uma masculina e uma geral; sala de higienização; sala de atendimento a paciente crítico; sala de pequena cirurgia; sala de enfermagem; sala de nebulização; sala de gesso; sala de curativo; e duas salas de acolhimento com classificação de risco.



O Mário Monteiro também conta com o Núcleo de Atendimento à Mulher (NUAM), que vai funcionar 24 horas, para acolhimento das mulheres em situação de violência. A iniciativa é uma parceria da Secretaria da Mulhere com a Secretaria de Saúde.



Obras

Em junho deste ano a UMAM passou por uma reforma na parte estrutural da unidade, parte interna, e melhorias no piso, na parte elétrica e de toda a refrigeração da unidade.