Publicado 19/10/2024 15:23

Niterói - O projeto de Ciclopatrulhamento da Guarda Municipal de Niterói, que começou em São Francisco em março deste ano, avançou para o bairro de Icaraí, uma das regiões mais movimentadas da cidade. O objetivo da iniciativa da Prefeitura de Niterói é reforçar o ordenamento urbano e garantir mais segurança à população por meio de uma presença ativa e próxima da Guarda Municipal nas ruas.

O programa, que em São Francisco conta atualmente com guardas em seis bicicletas elétricas, já apresentou resultados positivos em termos de redução de desordem pública e aumento da sensação de segurança entre os moradores. Agora, na primeira fase do projeto em Icaraí, a equipe foi ampliada, com 12 bicicletas elétricas que percorrerão as principais vias do bairro.

Os agentes da Guarda Municipal também irão patrulhar o Campo de São Bento, um dos maiores e mais frequentados espaços de lazer da cidade, reforçando a segurança no local e em seus arredores.

“Essa expansão para Icaraí é um avanço importante do projeto. O trabalho que vem sendo desenvolvido em São Francisco mostrou que a proximidade da Guarda Municipal com a comunidade faz toda a diferença no dia a dia dos moradores. Acreditamos que o sucesso do projeto em São Francisco será replicado aqui, com melhorias no ordenamento urbano e mais tranquilidade para quem vive e trabalha em Icaraí”, afirmou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

A Guarda Municipal de Niterói conta com o apoio de canais de comunicação já existentes, como o telefone 153 e o WhatsApp do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), além de grupos de moradores organizados para garantir uma interação direta com os agentes e a troca rápida de informações.

De acordo com Renato Macedo, coordenador do programa, a interação com a comunidade tem sido uma das maiores forças do projeto.

“Iniciamos hoje a fase de Icaraí com o mesmo compromisso que fez o projeto ser tão bem-sucedido em São Francisco. Estamos nas ruas, perto dos moradores, para entender suas necessidades e melhorar sempre que possível”, destacou Macedo.