Nosso Dia Pink: evento gratuito comemora o Outubro Rosa no Reserva Cultural - Reprodução

Publicado 20/10/2024 10:00

Niterói - No dia 26 de outubro, acontece mais uma edição do Nosso Dia Pink no Reserva Cultural, das 9h às 16h.

O Nosso Dia Pink é um evento criado e idealizado pelo mastologista Dr. Rodrigo Souto, diretor técnico da clínica PróOnco Mulher, e a nutricionista oncológica Patricia Arraes, diretora do Instituto Patricia Arraes (INPAR).



Dr. Rodrigo já realizava, nos meses de outubro, eventos menores para levar informação baseada em ciência às pacientes oncológicas, mas, em 2017, resolveu unir forças com a nutricionista Patricia para que a cidade de Niterói tivesse referência em informação, combate à doença e apoio aos que estão ou já passaram pelo tratamento contra o câncer.



“O Nosso Dia Pink nasceu sob o slogan Para quem já teve dias punks: nosso dia pink! para que pacientes, familiares e cuidadores pudessem conhecer mais sobre Oncologia humanizada”, explica o Dr. Rodrigo Souto. Desse modo, todos os anos, a programação do evento é pensada para que o dia se torne único e especial. “Palestrantes renomados na área da saúde, da música, da beleza, do entretenimento e da informação se reúnem para proporcionar uma verdadeira imersão de afeto e conhecimento durante todo o dia”, afirma lembrando que o evento é gratuito e aberto a todos os pacientes, familiares, profissionais e interessados em prevenção e cuidado em Oncologia. Na última edição, o evento trouxe cerca de 350 pessoas.