Outubro Rosa: sábado teve ação da Prefeitura com mais de 7.000 atendimentos - Lucas Benevides

Outubro Rosa: sábado teve ação da Prefeitura com mais de 7.000 atendimentosLucas Benevides

Publicado 20/10/2024 08:59

Niterói – A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói realizou, neste sábado (19), mais uma ação do “Dia Delas” como parte dos eventos do Outubro Rosa, mês dedicado a dar visibilidade à prevenção e ao combate ao câncer de mama. Todas as policlínicas, unidades básicas e módulos do Médico de Família funcionaram das 8h às 17h, com a realização de exames clínicos da mama, exames preventivos (citopatológico), além de testes rápidos de sífilis, HIV, hepatites C e B. No total foram realizados 7.450 atendimentos e cerca de 930 absorventes distribuídos

A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, alertou sobre a importância dos cuidados voltados às mulheres e falou da iniciativa. “O município oferta exames e testes diariamente nas unidades de saúde. O Dia Delas é mais uma oportunidade para as mulheres buscarem atendimento. Niterói avançou muito nos últimos anos com as ações voltadas à prevenção e tratamento do câncer de mama e colo de útero, garantindo acesso rápido e humanizado aos cuidados necessários”, destacou a secretária.

A equipe do Ambulatório de Saúde Trans João W. Nery também participou da ação na Unidade Básica do Centro ofertando a realização de exames e realizando ação informativa. A medida teve como objetivo fortalecer o espaço seguro e acolhedor para toda a população LGBT.

O “Dia Delas” reforça a importância da prevenção e do cuidado contínuo com a saúde das mulheres, promovendo um futuro mais saudável e bem informado para todas.

Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita

Neste sábado também foi o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, data que tem o objetivo de promover a conscientização sobre a doença, com foco nas formas de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença, e enfrentamento à sífilis congênita. Para celebrar a data foram realizadas atividades de prevenção para a saúde da mulher e testagem para sífilis e outros agravos.