Carlos Lupi: presidente nacional do PDT veio a Niterói apoiar a candidatura de Rodrigo NevesDivulgação

Publicado 21/10/2024 10:57

Niterói - O agradecimento à militância empenhada na campanha deu o tom do encontro, na tarde deste domingo (20), do candidato à prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves, e da vice Isabel Swan, com dirigentes e integrantes do trabalhismo. Entre os presentes, estavam o Presidente Nacional do PDT, Carlos Lupi; a presidente do diretório estadual, Martha Rocha; o deputado estadual Vitor Júnior; a ex-deputada federal pelo Rio Grande do Sul, Juliana Brizola; o ex-deputado estadual Felipe Peixoto e o prefeito Axel Grael.

“Queria agradecer ao diretório e ao empenho de cada militante. Queria pedir a vocês ainda mais energia nesses seis dias”, disse Rodrigo.

Juliana Brizola, que veio de Porto Alegre para a reta final da campanha de Rodrigo, afirmou que o momento é muito importante para a democracia e para o futuro de Niterói.

“No atual momento em que a gente vive na história do nosso país, se o meu avô estiver nos enxergando, e eu sei que ele está, onde quer que ele esteja, ele está dizendo para nós que a gente tem que resistir e avançar. E isso é por causa do povo. Nesse momento histórico, a gente precisa defender algo que pensávamos que já estava garantido, que é a manutenção do Estado Democrático de Direito”, disse Juliana, lembrando o legado do avô Leonel Brizola.

Carlos Lupi destacou a coragem, integridade e competência de Rodrigo Neves para superar desafios e perseguições e o profundo amor por Niterói.

“O Rodrigo representa esse simbolismo de um cara muito bem casado, de um cara que respeita a família, que tem muito amor pela cidade. De cada dez palavras que ele fala, nove são Niterói. Isso mostra o que a gente está precisando nesse país: amor à terra natal, profundo respeito à sua origem, à sua mulher. E é muito importante reverenciar a mulher porque nós, homens, já começamos a vida devendo a nossa própria existência a uma mulher. Então, Rodrigo, eu tenho muito orgulho de que você vai ser o melhor prefeito da história dessa cidade e do Brasil. Você representa o que é o preceito verdadeiro de amar uns aos outros. A tua vitória é a derrota dessa gente depravada no seu comportamento, que se esconde atrás de um discurso moralista e falso. Essa tua vitória é por todos esses simbolismos. A tua vitória é a vitória de Niterói e da Democracia ”, afirmou Lupi.