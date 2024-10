Oficinas gratuitas: equipamentos buscam fomentar a inclusão digital e a capacitação profissional - Luciana Carneiro

Publicado 21/10/2024 12:01

Niterói – A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI), está com vagas abertas para cursos e oficinas na Plataformas Urbana Digital (PUD) das unidades da Engenhoca e Viradouro. O projeto das PUDs busca fomentar a inclusão digital, a capacitação profissional, a empregabilidade e o empreendedorismo, disponibilizando infraestrutura de ponta para a população. As atividades são gratuitas com inscrições pelo site https://plataformadigital.niteroi.br ou presencialmente nas Plataformas.Para este mês os principais cursos são: Informática para o Mercado de Trabalho, Inglês, Operação de Drones, ChatGPT na Prática, Desenvolvimento de Jogos, Manutenção de computadores, Informática Sênior, Canva Design, Excel, Programação para crianças, entre outros. Os usuários das plataformas têm acesso a espaços multiusos com notebooks, Wi-Fi, galerias digitais interativas, ambientes de imersão com óculos de Realidade Virtual (Meta Quest 3) e área gamer com videogames de última geração. Outro destaque é o ambiente dedicado à Cultura Maker, equipado com impressoras 3D, cortadoras a laser e máquinas de bordar eletrônicas, que estimulam a resolução criativa de problemas do dia a dia e o empreendedorismo.Veja abaixo a programação das atividades para o fim do mês de outubro:PLATAFORMA URBANA DIGITAL DA ENGENHOCA - Endereço: Praça José Vicente Sobrinho s/n, esquina com a Rua Dom Antônio de Almeida Moraes Junior - Engenhoca, Niterói - RJ. Informações: Tel./WhatsApp (21) 96983-0351.Power BI: Dominando a Análise e Visualização de DadosInício: 29/10/2024Dias: Ter e quiHorário: 13h30 às 16h30Faixa Etária: a partir de 15 anosIntrodução à Lógica de Programação e AlgoritmoInício: 31/10/2024Dias: Ter e QuinHorário: 13h30 às 16h30Faixa Etária: a partir de 15 anosOficina Crie Animações com Adobe ExpressDia: 23/10/2024 (quarta-feira)Horário: 13h30 às 16h30Faixa Etária: a partir de 8 anosOficina Design para Redes Sociais com Adobe ExpressDia: 24/10/2024 (Quinta-feira)Horário: 13h30 às 16h30Faixa Etária: a partir de 15 anosOficina Crie seu ChatBot com Python: Sua Comunicação InteligenteDia: 25/10/2024 (sexta-feira)Horário: 13h30 às 16h30Faixa Etária: a partir de 15 anos