Isabel Swan, Talíria Petrone e Rodrigo Neves: coalização em segundo turno pela defesa da democracia - Divulgação

Isabel Swan, Talíria Petrone e Rodrigo Neves: coalização em segundo turno pela defesa da democraciaDivulgação

Publicado 22/10/2024 10:42

Niterói - Uma frente ampla em defesa do conhecimento científico e do estado democrático de direito reuniu-se na noite de segunda-feira (21), em um ato de apoio à candidatura de Rodrigo Neves e da vice, Isabel Swan, à prefeitura de Niterói. O evento contou com a presença de importantes lideranças políticas, como os deputados federais Talíria Petrone e Bandeira de Mello, os deputados estaduais Verônica Lima e Flávio Serafini, além do atual e do ex-reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antônio Cláudio e Roberto Salles. A deputada federal Jandira Feghali e a vereadora eleita pelo Rio de Janeiro, Tatiana Roque, também estiveram presentes.

Em seu discurso, Rodrigo Neves destacou a importância de os eleitores estarem atentos na reta final da campanha, mencionando seu adversário, Carlos Jordy, como um “lobo em pele de cordeiro”, com quem debateu no portal de notícias G1, no início da tarde também de segunda.

“Esse é um movimento de unidade, talvez um dos momentos mais importantes da história recente de Niterói. Ao mesmo tempo, é um marco em defesa da UFF, que foi duramente atacada por aqueles que desprezam a ciência, a cultura e a educação”, afirmou Rodrigo, fazendo referência às posturas de Jordy, que se posicionou contra a vacina durante a pandemia e chamou a universidade de “antro de balbúrdia”.

Rodrigo também questionou a mudança de sobrenome de seu adversário, cujo nome real é Carlos Roberto Coelho de Mattos Júnior. “Chamei ele de Carlos Mattos, porque, para quem não sabe, ele fugiu de Niterói e mudou o nome para se candidatar a vereador e depois a deputado. Alguém que esconde o próprio nome não merece confiança numa eleição. Está claro que esse aí é um personagem construído para a disputa da eleição”, criticou.

A deputada federal Talíria Petrone, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, reforçou o compromisso com a democracia em Niterói e destacou o esforço para garantir a vitória de Rodrigo Neves e sua vice, Isabel Swan, com ampla margem.

“Nosso maior desafio agora é garantir a democracia em Niterói. Vamos lutar para que a vitória de Rodrigo seja expressiva”, afirmou Talíria, que também fez uma defesa contundente da UFF.

“Niterói e a UFF são indissociáveis. A UFF é nosso orgulho, produz conhecimento e soluções para os problemas da cidade, é um patrimônio de todos nós”, declarou, sendo aplaudida por dezenas de professores da universidade, de diversas áreas, que estavam presentes em apoio à candidatura de Rodrigo Neves.