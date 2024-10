Debate entre candidatos à Prefeitura: Rodrigo Neves demonstrou assertividade - Divulgação

Publicado 21/10/2024 23:31

Niterói - O debate entre os candidatos a prefeito de Niterói, realizado nessa segunda-feira (21), à tarde, nos estúdios do portal G1, surpreendeu quem esperava ver o candidato oposicionista, Carlos Jordy (PL), no ataque, e Rodrigo Neves (PDT), da situação, na defesa. O que se viu foi exatamente o contrário.

No primeiro bloco, com temas determinados pela produção, Jordy não apresentou propostas e tentou partir para o ataque, questionando Rodrigo sobre uma suposta ausência de plano de drenagem urbana e criação nas propostas de Rodrigo Neves. Mas nada se sustentou e o candidato do PL levou uma invertida.

Rodrigo Neves respondeu enumerando uma série de obras de macrodrenagem realizadas em Niterói e aproveitou a resposta para questionar o adversário, que permaneceu acuado, ao ouvir que não fez nada pela cidade em anos como vereador e deputado.

“Quando assumi, mais de 90% das ruas da Região Oceânica não tinham calçamento, não tinham galerias, não tinham infraestrutura. E nós realizamos o maior investimento em infraestrutura urbana e macrodrenagem da história da região. Agora, candidato, o que você, como deputado e vereador, já há 10 anos como político em Niterói, fez pela macrodrenagem ou qualquer coisa de nossa cidade?”, perguntou Rodrigo, se referindo ao fato de Jordy, como deputado federal, ter destinado para Niterói menos de 2% dos R$ 100 milhões em emendas parlamentares a que tinha direito. Carlos Matos Jordy admitiu que enviou poucos recursos para a cidade.

Nos momentos seguintes, o que se viu foi um verdadeiro massacre, com Jordy acuado pela exposição de que teria envolvimento com gangues de arruaceiros que consumiam drogas e agrediam pessoas; votações contrárias aos interesses de mulheres e de pessoas mais pobres e envolvimento da própria esposa e do cunhado com saques em dinheiro vivo na boca do caixa no escândalo da Fundação Ceperj, em 2022.

“O senhor está envolvido com o maior escândalo de corrupção da história do estado do Rio de Janeiro, que é o escândalo do CEPERJ, com várias pessoas do seu entorno ligadas, inclusive a sua esposa e seu cunhado, ao escândalo do CEPERJ”, lembrou Rodrigo.

O semblante tenso e as frequentes gaguejadas nas respostas evidenciaram que o candidato do PL sentiu as pancadas e tentou fugir das respostas sobre os temas envolvendo sua família e ao passado dele. Jordy esperava que o debate fosse a sua bala de prata para tirar a diferença de mais de 20% nas pesquisas de opinião de Rodrigo. Contudo, parece que saiu muito incomodado.