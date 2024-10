Multicenter Itaipu: halloween no domingo com caça aos doces para a criançada - Divulgação

Multicenter Itaipu: halloween no domingo com caça aos doces para a criançadaDivulgação

Publicado 22/10/2024 14:35

Niterói - No próximo dia 27 de outubro, domingo, das 15h às 18h, o Multicenter Itaipu será palco de uma divertida e assustadora aventura de Halloween, especialmente voltada para as crianças de 2 a 12 anos.

A Caça aos Doces do Clube+ retorna, prometendo muita diversão, guloseimas e a visita de personagens de arrepiar que vão deixar o evento ainda mais emocionante. Além da tradicional busca pelos doces nas lojas participantes, as crianças poderão interagir com personagens caracterizados, garantindo momentos de

pura fantasia e diversão, proporcionando uma experiência inesquecível para os pequenos, unindo a tradição do Halloween com a magia do Multicenter.



Para participar da atividade, o responsável deve resgatar o cupom da campanha no Clube+ Multicenter, apresentá-lo no stand da atividade para a validação e, assim, retirar a sacolinha temática e a cartela de adesivos. Com isso, os pequenos estarão prontos para a coleta dos doces nas lojas sinalizadas com os adesivos da campanha.



Serviço:



Evento: Caça aos Doces – Halloween Clube+

Data: 27 de outubro de 2024 (domingo)

Horário: Das 15h às 18h

Local: Shopping Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, Niterói – RJ

Público-alvo: Crianças de 2 a 12 anos

Inscrição: Resgate do cupom no Clube+ Multicenter e apresentação no stand da atividade.