Prefeito Axel Grael: vistoriando obras no Viçoso Jardim e em Santa Rosa - Lucas Benevides

Publicado 22/10/2024 17:02

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, vistoriou na manhã desta terça-feira (22) obras de contenção em Santa Rosa e no Viçoso Jardim. As intervenções estão em fase final de execução e serão finalizadas até janeiro. A Prefeitura investe mais de R$ 10,5 milhões nas duas frentes de obras para dar mais estabilidade ao solo, aumentar a segurança dos moradores e a resiliência às chuvas e eventos climáticos.

As obras em Santa Rosa acontecem na Travessa Matos Coutinho. No local, a Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) trabalha na construção de uma contenção da encosta que fica no fim da rua e na revitalização de acessos. Com um investimento de R$ 1,3 milhão, a encosta recebe uma cortina atirantada dividida em dois pontos, abrangendo uma área total de 293 metros quadrados. Além disso, está sendo implementado um sistema de drenagem superficial e a recuperação das escadarias em três trechos da localidade. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o fim deste mês, dependendo das condições climáticas.

Na Estrada do Viçoso Jardim, a Emusa realiza a contenção de uma encosta na altura do número 853. Todo o talude do local já foi perfurado e grampeado. Atualmente, as equipes trabalham na construção da cortina atirantada, que abrange uma área de 272 metros quadrados. Também está sendo realizada a escavação e a proteção da base, o que permitirá a execução da mureta estaqueada. O local também receberá um sistema de estabilização com geomanta, drenagem e pavimentação. O investimento da Prefeitura no local é de R$ 9,3 milhões, e a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em janeiro de 2025.

"São mais obras importantes de contenção de encostas que protegem vidas e melhoram a qualidade de vida de quem está aqui nessas comunidades. A Prefeitura tem quinhentas frentes de obra em andamento na cidade, e muitas dessas obras têm o objetivo de prevenir deslizamentos em áreas que estavam sob uma situação de muito risco. São obras que dão maior resiliência para Niterói. São obras esperadas há muito tempo e, hoje, com muito trabalho, com muito empenho da nossa equipe. Quando a gente pensa em fazer uma obra dessas, para que a gente chegue a uma obra, há todo um processo anterior, com a elaboração do projeto, a licitação; são várias etapas até que a gente veja as coisas acontecendo. E a gente segue caminhando com muitas obras em Niterói", destacou o prefeito Axel Grael.