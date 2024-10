Campeonato de Canoa Havaiana: mais de 700 Atletas de oito países na praia de São Francisco - Divulgação

Publicado 23/10/2024 13:07

Niterói – A praia de São Francisco, em Niterói, será palco do Campeonato Pan-Americano de Va'a, o maior evento da modalidade nas Américas, no próximo mês. A cerimônia de abertura está marcada para o dia 19 de novembro, com um espetáculo que promete emocionar o público e dar início às competições. As provas, individuais e de até seis atletas, serão disputadas entre os dias 20 e 24 de novembro com mais de 700 atletas de oito países.

O Campeonato é organizado pela Federação de Va'a do Rio de Janeiro, em parceria com a Confederação Brasileira de Va'a (CBVAA) e conta com o apoio da Prefeitura de Niterói e de diversas entidades esportivas, o que reforça o compromisso com a promoção do esporte e a valorização do potencial turístico e esportivo da cidade.

Niterói vai reunir representantes da Argentina, Chile, Guiana Francesa, México, Panamá, Peru, Rapa Nui e Brasil para disputar as provas nas categorias individuais e de até seis atletas (V1, V1R, V3 e V6). A escolha de Niterói como sede do Pan-Americano reforça o reconhecimento da cidade e de suas condições ideais para a prática do esporte. O evento não só destaca a importância do Va'a no cenário esportivo das Américas, mas também projeta Niterói e o Brasil como um dos centros mundiais da modalidade. As competições serão realizadas na mesma raia que sediará o Mundial de Va'a em agosto de 2025, um evento que trará mais de 30 países para a cidade.

As competições terão transmissão ao vivo pelo canal oficial do campeonato no YouTube com o objetivo de levar as emoções do evento para além das águas de Niterói e permitir que fãs de todo o mundo acompanhem cada remada dos atletas. Além disso, o público poderá comparecer à Praia de São Francisco para assistir de perto às disputas e torcer pelos competidores.



Serviço:

Evento: Campeonato Pan-Americano de Va'a 2024

Cerimônia de Abertura: 19 de novembro de 2024

Competições: 20 a 24 de novembro de 2024

Local: Praia de São Francisco, Niterói, RJ

Transmissão: Ao vivo pelo YouTube