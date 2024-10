Rodrigo Neves e Romário: parceria que contempla os autistas - Divulgação

Rodrigo Neves e Romário: parceria que contempla os autistasDivulgação

Publicado 23/10/2024 10:09 | Atualizado 23/10/2024 10:11

Niterói - O candidato Rodrigo Neves iniciou a terça-feira (22.10) com uma correata, pela manhã, ao lado do senador Romário e lideranças regionais. Eles percorreram vários bairros da Zona Norte, entre eles, Fonseca, São Lourenço, Barreto, Caramujo e Santa Bárbara.



Romário destacou que, apesar de ser do PL, jamais ficaria ao lado do candidato adversário, a quem chamou de "otário, arrogante e mentiroso", numa referência ao fato de Carlos Jordy ter dito que enviou uma emenda parlamentar destinando dinheiro para a construção de uma clínica para autistas em Niterói, o que não era verdade. O senador, que é pai de uma menina com síndrome de down, ficou revoltado com a postura de Jordy.



Romário afirmou que vai trazer recursos para a construção dessa clínica e disse estar muito feliz em participar novamente da campanha de Rodrigo.



"Quero dizer para você, Rodrigo, e para todos os niteroienses, que é um prazer, uma honra poder estar caminhando com você, porque você é o candidato perfeito para administrar a cidade, para que Niterói prospere, evoluindo e crescendo. A partir do dia 1º de janeiro, na sua posse, a gente vai fazer uma parceria incrível. Eu, lá em Brasília, vou trazer verbas federais para o seu governo em Niterói, através das minhas emendas ao orçamento, para a gente destinar para a saúde, para a educação, para a pessoa com deficiência, para o esporte. Rodrigo é um cara firme, não é mentiroso como aquele outro, que é otário e arrogante. Pode contar com a minha ajuda para fazer essa clínica para as crianças autistas", discursou o senador.



Ao lado do vice-prefeito, Paulo Bagueira; da deputada Verônica Lima e dos vereadores Zaf, Renato Carielo, Pipico e Andrigo, Rodrigo Neves agradeceu o apoio do senador e de toda a população da cidade, que deu a ele, no primeiro turno, a maior votação de todas as eleições que disputou para prefeito.



Rodrigo destacou que Romário sempre foi craque no campo e craque na política porque é sincero nas palavras. O trabalhista disse que o senador vai ser um parceiro importante da cidade e lembrou que a primeira medida que vai tomar como prefeito será ampliar a Moeda Arariboia para as mães atípicas, que têm filhos autistas, com síndrome de down e outras necessidades especiais.



"Romário vai ser nosso embaixador no Senado Federal para trazer mais recursos para Niterói, para trazer projetos federais, investimentos.



Nós fizemos muito, fizemos o Túnel Charitas-Cafubá, obras de contenção em todas as comunidades; mais de 30 escolas, um recorde na história da cidade; hospitais, o Horto do Fonseca, o Cisp e muito mais. Agora, com essa parceria, nós vamos continuar avançando e entregar ainda mais para a população. Obrigado, Romário, pela presença. E a gente tem que fazer uma seleção de craques para fazer aquilo que a gente sonha, a melhor cidade em qualidade de vida do Brasil. Fizemos de Niterói a melhor cidade do Rio de Janeiro e agora nós vamos fazer de Niterói a melhor cidade do Brasil", comemorou Rodrigo Neves.