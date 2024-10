Gestores públicos de Niterói: participando do curso "Introdução à Utilização da Inteligência Artificial na Gestão Pública" - Divulgação

Gestores públicos de Niterói: participando do curso "Introdução à Utilização da Inteligência Artificial na Gestão Pública"Divulgação

Publicado 23/10/2024 13:02

Niterói – O curso "Introdução à Utilização da Inteligência Artificial na Gestão Pública" foi oferecido a servidores municipais pela Escola de Governo e Gestão de Niterói (EGG), vinculada à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG), e em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF). A formação reuniu cerca de 50 servidores e teve como objetivo desenvolver o quadro municipal para integrar novas tecnologias à gestão pública para impulsionar a inovação nos serviços oferecidos à população.



“A EGG tem buscado fomentar a cultura de inovação na Prefeitura. Ofertar um curso sobre Inteligência Artificial na realidade do setor público torna-se uma ferramenta fundamental no desenvolvimento de competências dos servidores. Além de ser uma iniciativa pioneira entre os municípios brasileiros, é uma forma de investir em resultados diretos para a qualidade das nossas políticas públicas”, afirma Karyak Uzukê, diretora da Escola de Governo e Gestão (EGG).



O curso, em seis aulas presenciais, abordou uma variedade de temas relevantes para a aplicação da Inteligência Artificial na gestão pública. Os participantes se aprofundaram nos conceitos fundamentais da IA, com diversas discussões sobre o uso responsável da tecnologia. Também foram apresentadas as principais ferramentas disponíveis para a aplicação prática da IA e estudos de casos que demonstram o impacto no setor público.



Novas formações

O curso "Introdução à Utilização da IA na Gestão Pública" inaugurou uma série de formações promovidas em parceria entre a EGG e a UFF. A próxima formação a ser realizada ainda este mês será sobre "Liderança Humanizada", com foco no desenvolvimento de habilidades estratégicas para a gestão de equipes, promovendo uma compreensão mais profunda do comportamento das pessoas servidoras no ambiente de trabalho.



Os cursos a serem ofertados são alinhados com os seis eixos de formação estruturados no Plano de Capacitação, lançado pela EGG em 2022, o qual foi elaborado a partir de entrevistas com dirigentes de outros órgãos da Prefeitura e de oficinas imersivas. Os eixos são: Gestão Governamental; Ética e Direito Administrativo; Gestão Participativa, Transparência e Foco no Cidadão; Trabalho em Equipe; Liderança e Empatia; e Comunicação.