Rodrigo Neves: reunião na Alerj com foco na cidade de NIteróiDivulgação

Publicado 23/10/2024 16:35

Niterói - Em reunião com deputados de Niterói e o Presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, o candidato à Prefeitura da cidade avança em pautas como redução de tarifa e aumento da frequência do catamarã e barcas , reforço no policiamento e cessão de terrenos do Estado para o Município.

O candidato à Prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves, se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar, para alinhar temas de interesse da cidade no Legislativo estadual. Na pauta, a nova concessão do sistema hidroviário, com tarifa mais acessível no catamarã de Charitas, a ampliação da parceria na Segurança Pública, com aumento de efetivo da polícia apoiado pela Prefeitura, a cessão de terrenos do Estado no Centro de Niterói e a devolução do Palácio do Ingá em 2025, quando a Fusão do Estado completa 50 anos. No encontro, estavam presentes os três representantes de Niterói na Alerj - Vitor Júnior (PDT), Verônica Lima (PT) e Flávio Serafini (PSol) - e a líder do PDT na Casa, delegada Martha Rocha.

“Nós tratamos com o presidente da Alerj de quatro assuntos extremamente importantes para Niterói", disse Rodrigo Neves, que teve apoio dos deputados eleitos por Niterói.

"Existe um projeto de Lei do deputado Flavio Serafini que foi promulgado e prevê a tarifa social no catamarã. Uma das primeiras medidas do meu governo será exatamente reduzir a tarifa do catamarã de Charitas para R$ 8, melhorar a qualidade do serviço das Barcas e aumentar a frequência dos catamarãs para ajudar a reduzir os problemas de trânsito no horário do rush".

Na Segurança, Rodrigo Neves disse que pretende ampliar a parceria com o Estado a partir do fortalecimento das ações da Polícia Civil nas delegacias distritais e especializadas em Niterói. "Conversamos sobre o reforço do efetivo permanente do 12o BPM (Niterói) e a possibilidade de, em um novo convênio do Proeis, ampliar o número de policiais e a Prefeitura de Niterói poder apoiar com o auxílio alimentação em Niterói para os policiais que aderirem ao Proeis. A ideia é fazer o mesmo com a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros ".

Rodrigo Neves também falou de prédios e áreas de propriedade do Estado que ficam no Centro de Niterói, mas estão sem uso.

"Terrenos do Estado no Centro de Niterói são fundamentais para o projeto da Prefeitura de revitalização da região central, com atração de investimentos, criação de moradias e a instalação de um hub de empresas de base tecnológica", explicou.

"Pedimos também a devolução do Palácio do Ingá à cidade de Niterói, já que em 2025 vão se passar 50 anos da Fusão, quando Niterói perdeu a capital do Estado e o palácio perdeu a sede do Governo do Estado e ficou muito pouco utilizado", disse Rodrigo Neves.