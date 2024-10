Priscila Milone Ribas, vice-presidente do PL Mulher de Niterói, e a própria esposa de Jordy, Lais Sant'Anna Soares: envolvidas no escândalo da CEPERJ - Reprodução

Publicado 23/10/2024 22:25

Niterói - A poucos dias do segundo turno da eleição para prefeito de Niterói, mais um fantasma da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ) sai das sombras para provocar arrepios na candidatura de Carlos Jordy (PL), que já amarga índices de rejeição superiores a 50%, segundo a última pesquisa Gerp, divulgada nessa terça-feira (22).

Dessa vez, é a secretária parlamentar lotada no gabinete de Carlos Jordy, em Brasília, Priscila Milone Ribas, que é vice-presidente do PL Mulher de Niterói, cuja titular é a própria esposa de Jordy, Lais Sant'Anna Soares, outra envolvida no escândalo.



Priscila e Lais têm algo em comum, além do próprio Jordy. Ambas sacaram dinheiro em espécie, na mesma agência do Banco Bradesco, na Rua Gavião Peixoto, em Icaraí. Numa pesquisa em mais de mil páginas de ordens de pagamentos suspeitos, remetidos ao Tribunal de Justiça do Rio a pedido do Ministério Público, é possível identificar ao menos cinco saques em dinheiro, com valores exatamente iguais, de R$2.529, entre março e junho de 2022, poucos meses antes da campanha eleitoral que reelegeu Jordy deputado federal.



Na época dos saques, Priscila não era secretária parlamentar do gabinete de Jordy, mas foi nomeada em junho de 2023. Desde então, se reveza entre o gabinete e o PL Mulher de Niterói. Nas redes sociais, ela se identifica como assessora parlamentar e "jiu-jiteira". Foi certamente mais um "mata-leão" na já combalida campanha de Jordy, que ainda teve o cunhado e uma marqueteira envolvidos no escândalo da Ceperj. E olha que ainda faltam quatro dias para a eleição.