Carlos Mattos, o Jordy: candidato usou verba parlamentar para ir a prostíbuloReprodução

Publicado 23/10/2024 22:16

Niterói - O gabinete do deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) solicitou à Câmara dos Deputados o reembolso, com dinheiro público, para ir duas vezes a uma grande casa de prostituição de São Paulo, a Scandallo Lounge, localizada na Aclimação. Também foi usada verba do gabinete para idas a bares, boates e a uma conhecida região de prostituição da capital paulista, sempre no período da noite ou da madrugada.

Os deslocamentos ocorreram durante um final de semana de março de 2019, primeiro ano de Jordy no Congresso. O deputado é candidato a prefeito em Niterói nestas eleições disputa o segundo turno contra Rodrigo Neves (PDT).

De acordo com o site da Câmara e conforme já noticiado pelo Estadão, na noite do dia 28 de março de 2019, uma quinta-feira, um deslocamento foi feito para a Rua Aspicuelta, número 529, no Alto de Pinheiros. Ali, funciona um bar e um restaurante em meio a uma área da boemia paulistana.

Cerca de uma hora depois, já na madrugada do dia 29 de março, uma viagem de Uber foi feita da rua Aspicuelta até a Rua Coronel Diogo, 1.199, no Jardim da Glória. O endereço citado é o da boate Scândallo Lounge, que se apresenta oficialmente, em seu site, como uma casa de “entretenimento adulto”.

O estabelecimento já foi descrito pelo colunista Leo Dias como um “puteiro onde se apresentam os maiores artistas do Brasil”. Na Scandallo, frequentadores podem contratar programas de acompanhantes de luxo enquanto assistem shows de Bruno e Marrone, Guilherme e Benuto e Wesley Safadão, por exemplo.

Já no dia 31 de março de 2019, madrugada de sábado para domingo, uma viagem de Uber paga pela Câmara a pedido do Jordy foi feita da Alameda Campinas, nos Jardins, novamente para a Rua Coronel Diogo, endereço da Scândallo, das 2h20 às 3h15.

Às 4h42, um outro carro da plataforma solicitado pelo gabinete de Jordy saiu da Rua Augusta com destino ao bairro Paraíso do Morumbi. A Rua Augusta é um reduto de prostituição conhecido em São Paulo, com diversas boates em sua extensão. Ao todo, a Câmara gastou R$ 188,19 em recursos públicos com os deslocamentos.