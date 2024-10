Rodrigo Neves: candidato reúne apoiadores em comício lotado na Engenhoca - Divulgação

Publicado 24/10/2024 11:42

Niterói - A poucos dias do segundo turno das eleições, o Largo de São Jorge, na Engenhoca, foi palco de uma grande mobilização popular na noite de quarta-feira (23), onde a população demonstrou seu apoio à candidatura de Rodrigo Neves, e da vice Isabel Swan, à prefeitura de Niterói. O comício, realizado no coração da Zona Norte da cidade, contou com a presença de importantes lideranças, como os deputados federais Benedita da Silva e Otoni de Paula; a ex-prefeita de São Gonçalo, Aparecida Panisset; a deputada estadual Verônica Lima, o ex-deputado estadual Felipe Peixoto, o Presidente Nacional do Cidadania, Comte Bittencourt, entre muitos outros.

Rodrigo Neves iniciou seu discurso com uma mensagem de gratidão à região da Engenhoca, destacando sua história familiar na Zona Norte e a votação expressiva que recebeu no local.

“Se dependesse do bairro da Engenhoca, eu teria conquistado 70% dos votos e vencido no primeiro turno. Agradeço de coração a cada morador, que conhece meu compromisso, nossa luta e o amor pelo povo e por Niterói”, declarou.

O candidato também relembrou algumas das realizações de seus governos, que promoveram melhorias significativas na região, como a reabertura do Getulinho, responsável por mais de um milhão de atendimentos pediátricos em dez anos; a revitalização do Novo Horto do Fonseca; a plataforma digital do bairro, unidades de educação e de saúde, iluminação em Led e a criação da Cidade da Ordem Pública.

“No lugar onde hoje temos a Plataforma Digital, existia um posto de gasolina abandonado. Nós transformamos esse espaço, oferecendo cursos de computação e inglês, dando à juventude da Engenhoca a oportunidade de construir sua história. Revitalizamos o Largo de São Jorge e iluminamos toda a Engenhoca com LED, tornando-a a primeira região da cidade com iluminação de LED em todas as ruas”, relembrou Rodrigo.

Para os próximos quatro anos, Rodrigo Neves reafirmou seu compromisso com as áreas de educação e saúde, anunciando a construção de uma nova creche na região, a contratação de mais 200 médicos e a construção dos super centro de saúde de especialidades e exames.

“A primeira creche que faremos será naquele terreno abandonado ao lado da Plataforma Digital, que já foi desapropriado. Nos meus governos, a saúde sempre foi prioridade. Vamos contratar 200 novos médicos para garantir atendimento nas unidades básicas de saúde e construir um super centro de especialidades e exames”, concluiu.

O candidato também ressaltou que vai ampliar a Moeda Arariboia para os idosos e pessoas com deficiência, que recebem o BPC, e para todas as mães atípicas. Falou ainda sobre a implantação do programa Vida Nova no Morro, que vai ajudar as pessoas a construir banheiro, reformar, rebocar e pintar suas casas, gerando empregos, mais conforto e dignidade para as famílias.