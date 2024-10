Caminhada do Outubro Rosa: concentração no MAC este domingo - Divulgação

Caminhada do Outubro Rosa: concentração no MAC este domingoDivulgação

Publicado 25/10/2024 08:45

Niterói - No domingo (27), às 8h, está marcada a Caminhada do Outubro Rosa em Niterói, com ponto de partida no Museu de Arte Contemporânea (MAC), na Boa Viagem.

O evento, organizado por mulheres que passaram pelo tratamento contra o câncer, reunirá milhares de pessoas para chamar atenção para importância do diagnóstico precoce e tratamentos.



A concentração será no MAC e seguirá pela Praia das Flechas e Icaraí, terminando na Paróquia São Judas Tadeu.



Além da caminhada o evento terá outras ações, como bateria da Viradouro para animar a galera e sorteio de brindes, como por exemplo, 10 vouchers de checkup da mulher do Laboratório Bittar entre as participantes da Caminhada.