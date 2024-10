Carlos Jordy: panfletos apreendidos pela Policia Federal com armas e dinheiro em carro do DER-RJ - Divulgação/PF

Publicado 24/10/2024 19:28

Niterói - Os dois homens presos pela Polícia Federal com R$ 500 mil em dinheiro e uma arma Calibre 38 em Niterói, nesta quinta-feira (24), também carregavam santinhos do candidato a prefeito Carlos Jordy (PL) – que disputa o segundo turno com Rodrigo Neves (PDT). Os policiais federais chegaram ao veículo após um trabalho de inteligência e troca de informações.

Eles foram detidos no bairro de Icaraí e as cédulas estavam em mochilas dentro de um carro que, segundo a PF, é de uso do Departamento de Estradas e Rodagens do Rio de Janeiro (DER-RJ). A suspeita é de que a quantia seria utilizada para compra de votos. Além da prática de corrupção eleitoral, o inquérito vai apurar lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os presos também vão responder por porte ilegal de arma de fogo.

A ação foi desenvolvida pelo Grupo de Combate aos Crimes Eleitorais da PF no Rio de Janeiro (GET) e contou com apoio dos policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) e da Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional (DELINST). Com a apreensão dos R$ 500 mil, a Polícia Federal no Rio contabiliza, até aqui, o montante de R$ 4.565.040,00, em espécie apreendidos em ações de combate à corrupção eleitoral neste ano de 2024.

O DER-RJ soltou uma nota à imprensa negando ser dona do carro e afirmando que não há nenhum veículo do modelo apreendido a serviço ou de sua propriedade.