Rodrigo Neves: junto aos eleitores ele relembrou obras de contenção de encostas, o Túnel Charitas-Cafubá, a Moeda Arariboia, o Niterói Presente e o Centro de Segurança Pública (CISP), entre outras benfeitorias - Divulgação

Publicado 26/10/2024 09:25

Niterói - O candidato à Prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves, iniciou a sexta-feira (25.10) com uma correata pelos bairros do Largo da Batalha, Badu, Cantagalo e Maceió, na Região de Pendotiba.



No percurso, o trabalhista destacou alguns dos principais investimentos feitos na cidade nos últimos anos, que melhoraram a qualidade de vida da população, como obras de contenção de encostas, o Túnel Charitas-Cafubá, a Moeda Arariboia, o Niterói Presente, o Centro de Segurança Pública (CISP), o Novo Mário Monteiro, a Policlínica do Largo da Batalha, a reabertura do Getulinho, unidades básicas de saúde, 30 novas escolas e creches, entre outras iniciativas.



Para a próxima gestão, Rodrigo Neves reafirmou o compromisso de ampliar o Programa Moeda Arariboia, contratar mais 200 médicos, fazer os Centros de Exames e Especialidades e dobrar o efetivo e o número de viaturas do Niterói Presente.



“Nós vamos proteger Niterói de gente extremista, amigos de milicianos e despreparados que nunca fizeram nada pela cidade”, declarou Rodrigo Neves.



No início da tarde, Rodrigo e a vice, Isabel Swan, participaram de um almoço no tradicional Restaurante Gruta de Santo Antônio, no Centro, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, e o deputado federal Bandeira de Mello, do PSB.



Padilha reafirmou o compromisso de cooperação do governo federal com Niterói. Recentemente, ele já havia autorizado o convênio de R$ 433 milhões para ações e obras de mobilidade que serão realizadas no município, como a construção do VLT e a compra de ônibus elétricos para a cidade.



No final da tarde, o trabalhista fez uma longa caminhada pelo bairro de Icaraí, na Zona Sul, acompanhado do deputado federal Túlio Gadelha (Rede). O corpo a corpo contou com a participação de Comte Bittencourt, presidente estadual do Cidadania; Juliana Benício, presidente do Cidadania Mulher, e do ex-deputado Waldeck Carneiro.



Durante a caminhada, Túlio ressaltou a capacidade de gestão de Rodrigo e disse que é o momento de consolidar o avanço nas políticas sociais municipais.

“Conheço o Rodrigo há muitos anos. Fomos do mesmo partido. Conheço a luta dele, a história, a seriedade. Sei que ele é uma pessoa que se compromete a combater desigualdades, uma pessoa séria. E que conhece muito bem Niterói. Eleger o Rodrigo de volta à prefeitura é um sinal de que a gente valoriza a democracia, os bons gestores, aqueles que dão resultado, aqueles que fazem política baseada em evidências. Então, é sobre isso que a gente tá falando. Sobre um político que tem a capacidade de conversar, de construir pontes e de construir uma democracia mais sólida. O Rodrigo é essa pessoa, acredito nele e tenho certeza de que a gente vai consolidar essa vitória no próximo domingo”, afirmou.



O trabalhista agradeceu o apoio de Túlio e ressaltou que, mais do que nunca, essa eleição é sobre quem tem capacidade de gestão e compromisso com a população e a democracia.



“Estamos aqui na Rua Paulo Gustavo, essa via em homenagem a essa figura tão querida de Niterói, ao lado de Comte, ao lado de Túlio, de Isabel, do Waldeck, tantos amigos e niteroienses queridos. Nós não vamos deixar as milícias entrarem em Niterói e nem os amigos dos milicianos. Nós vamos enfrentar firme a criminalidade como eu enfrentei quando criei o Niterói Presente e o CISP. No próximo domingo, para defender Niterói, para defender a democracia, fazer nosso município avançar e se tornar a melhor cidade do Brasil para viver e ser feliz, é 12”, disse Rodrigo.