Renata Serpa Pinto: candidata a vice presidente na chapa de Ivan Gonçalves na OAB NiteróiDivulgação

Publicado 26/10/2024 09:32

Niterói - Reviravolta na OAB da cidade. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Niterói enfrenta uma crise interna após a renúncia do tesoureiro Ivan Gonçalves, que anunciou sua candidatura à presidência pela Chapa 11.

Gonçalves, ao lançar a sua campanha, revelou que a advogada Renata Serpa Pinto será a sua candidata a vice-presidente. A decisão veio em meio a uma ruptura na atual diretoria da Ordem. 4 dos 5 diretores da subseção declararam rompimento ao atual presidente, Pedro Gonçalves, após escândalos envolvendo denúncias de corrupção.

Renata Serpa Pinto é uma advogada de destaque no setor imobiliário, reconhecida por sua expertise em direito imobiliário e empresarial e por sua atuação em casos complexos e de grande relevância.

O descontentamento com a gestão atual intensificou-se nas últimas semanas, à medida que as denúncias contra o presidente Pedro Gonçalves ganharam repercussão, abalando a confiança da classe. A crise política dentro da OAB Niterói promete marcar as próximas eleições com disputas acirradas e propostas de renovação.