Publicado 26/10/2024 09:41

Niterói - Ser ou não ser? O que essa frase representa para uma pessoa com deficiência? Um grupo de 25 atores com deficiência intelectual, autismo e síndrome de Down propõe compartilhar seus desejos e frustrações por meio de um mergulho na obra e nos personagens de “Hamlet”, tragédia de William Shakespeare.

O resultado é a peça “Mais do que a casca de nós”, realização do Instituto Teatro Novo, através do projeto da Redes de Escolas Livres de Formação do programa “Olhos D’Água” do Ministério da Cultura. Com dramaturgia e concepção geral de Leonardo Corajo, o espetáculo será apresentado no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói, nos dias 26 (sábado) e 31 (quinta-feira) de outubro, com sessões gratuitas às 20h. A peça é um encontro entre o texto Hamlet, de William Shakespeare, e a vida dos atores, tomando como ponto de partida a questão universal sobre a nossa própria existência.



Quando Hamlet, ao lamentar que a "Dinamarca era uma prisão", ele diz em sequência que “poderia viver recluso numa casca de noz e ainda assim se considerar rei do espaço infinito”. “E é isso o que vejo nesses atores: uma imensa potência de criar e viver, mas ainda sob os olhares capacitistas e preconceituosos de uma sociedade que ainda não consegue vê-los em sua plenitude. Cada pensamento deles, cada palavra foi escutada, acolhida e está presente na peça. O espetáculo é, enfim, sobre eles”, explica o professor Leonardo Corajo sobre esse trabalho coletivo, construído durante oito meses e elaborado a partir do que os próprios atores levavam para as oficinas do projeto.



Os atores exploram as emoções dos personagens e refletem sobre questões que também os atravessam: a invisibilidade imposta a Hamlet, o controle sobre Ofélia, a rejeição vivida por Gertrudes, a violência de Cláudio e a lealdade de Horácio. Tudo isso enquanto enfrentam os desafios de estar em cena, memorizar uma trama complexa e lidar com o texto, que exige expressividade.



“O teatro, por meio desses corpos em cena, nos faz repensar sobre modelos sociais e as diferentes formas de estar no mundo. O corpo diverso precisa ocupar todos os espaços, precisa liderar as próprias narrativas, porque eles existem para si e não apenas para inspirar os outros. Se o teatro é a arte do encontro, feliz sou eu por encontrar pessoas tão maravilhosas, artistas tão potentes”, emociona-se Corajo.



Esses artistas não estão no palco para servir de exemplo de inspiração ou de qualquer outra coisa. Essas narrativas, apesar de poderem parecer poéticas, podem ser limitadoras. Eles estão no palco porque, assim como na peça do bardo inglês, um rei tirano nega ao príncipe Hamlet o direito de existir. Da mesma forma, muitos tentaram negar a existência plena dessas pessoas. Mas eles estão aqui, com uma imensa potência de criar e viver. Estão em cena porque, como Hamlet, são jovens conscientes de quem são, de suas condições e do que precisam enfrentar para cumprir seus destinos. Somente eles podem falar sobre o desafio de ser em uma sociedade que, muitas vezes, não reconhece plenamente sua existência.



Sobre o Instituto Teatro Novo



O Instituto Teatro Novo é uma organização não governamental sem fins lucrativos, com sede em São Domingos, Niterói, que realiza ações socioculturais voltadas para pessoas com deficiência. Os projetos do Instituto são focados na inclusão, cidadania, empoderamento, empreendedorismo, anticapacitismo (discriminação por motivo de deficiência) e bem-estar.



Com mais de 18 anos de existência, a instituição vem promovendo ações culturais em diversas linguagens artísticas, como teatro, música, artes visuais e digitais. O carro-chefe da instituição sempre foi o teatro, tendo produzido mais de 50 peças e realizado mais de 270 apresentações em 11 capitais do Brasil, além da Colômbia e dos Estados Unidos.



Atualmente, com a nova sede, a instituição tem promovido o protagonismo de pessoas com deficiência e a acessibilidade para trabalhadores do setor cultural, oferecendo capacitação e informação. Por meio de oficinas e palestras, sensibiliza e capacita profissionais da área para tornarem seus projetos mais inclusivos, atendendo às necessidades de pessoas com deficiência. Além disso, oferece oficinas exclusivas para pessoas com deficiência que buscam aperfeiçoamento no setor cultural.



O Teatro Novo segue, desde sua criação, a metodologia de Rubens Emerick Gripp, criador do Instituto, formado e especializado em Psicologia Clínica e Educacional e mestre em Ciência da Arte pela Universidade Federal Fluminense. A metodologia utilizada nos ensaios serve de referência para pesquisadores, professores e estudantes, com debates abertos ao público interessado. Hoje, essa metodologia é aplicada pelo professor Leonardo Corajo, tornando as oficinas da organização um espaço permanente de sensibilização para a mudança de paradigmas sobre inclusão na cultura.



Vale destacar que Leonardo Corajo é ator formado pela CAL, graduado em Letras pela UERJ, e atua como dramaturgo, diretor e professor em diversas companhias teatrais. Desde 1999, coordena o projeto interdisciplinar Teatro/Literatura na Escola do CEPE e a FliCepe, além de integrar o Instituto Teatro Novo a partir de 2024. Foi também membro do núcleo de Radiodramaturgia da Rádio MEC até 2011.



A instituição é reconhecida nacionalmente como referência na área do teatro inclusivo e também certificada como Ponto de Cultura pelo MINC, por meio do Prêmio Sérgio Mamberti. Além disso, recebeu o Prêmio Heloneida Studart, como reconhecimento e estímulo às boas práticas culturais no estado do Rio de Janeiro, e o Prêmio Nicette Bruno por sua atuação na cidade de Niterói em prol da cultura para pessoas com deficiência.



Hoje, sua atuação não se restringe apenas às formações. Realiza eventos de grande relevância na área da cultura inclusiva, como o Festival Teatro Novo, que está em sua terceira edição, promovendo artistas com DEfs no estado do Rio de Janeiro, e o Festival "Cultura Surda", realizado recentemente no Campo de São Bento, em Niterói, dando "voz" a artistas e artesãos surdos do estado.



Ficha técnica



Espetáculo: “Mais que a casca de nós”



Dramaturgia e concepção geral: Leonardo Corajo



Elenco:



Luiz Alexandre Bragança dos Santos



Alexandre Assumpção



Ana Carolina Chaves Balue



Bruno Moreira Pereira



Cesar Augusto Moreira



Clara Oliveira Goulart



Grasielle Tavares Duarte



Giovana Bié



Guilherme D’Ambrósio Vieira



Guilherme Santos Viana



Isabel Sant’Ana de Souza



João Pedro Moreira Ferreira



Julianne Moreira Ramos



Letícia Carreteiro Cortar



Letícia dos Santos Coelho



Lucca Rodrigues Trigo



Maria Fernanda Froes Linhares



Matheus Ribeiro Habib da Fonseca



Pedro Petrucio Milward de Azevedo



Phillipy Raphael Pereira dos Santos



Samantha Martins Soares



Saulo Fonseca Ferreira de Souza



Sofia da Costa Carvalho



Thiago Mariante Mayão



Vinícius Pereira Simplício



Direção geral: NeocicLo Cultural



Dramaturgia e Direção: Leo Corajo



Direção de Arte: Tainá Xavier



Cenografia: Tainá Xavier



Assistente de Cenografia: Alicía Fávaro



Figurino: Tayara Dias



Iluminação: Felipe Antello



Assistente de iluminação: Renato Lima



Produção: Daniele Motta



Assistente de produção: Carol Tiburcio



Fotografia: Felipe Xavier



Assessoria de imprensa: Sheila Gomes



Realização: Instituto Teatro Novo



Serviço



Espetáculo “Mais que a casca de nós”



Dias: 26 (sábado) e no dia 31 (quinta-feira)



Horário: 20h



Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer



Endereço: R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói



Gratuito - Classificação livre